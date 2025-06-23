機場無人駕駛巴士相撞　張欣宇：兩車判斷對方行駛意圖時出現誤差

香港國際機場禁區內，昨日（22日）有兩輛負責接載員工的無人駕駛巴士相撞，當時車上沒有乘客，無人受傷。機管局今日（23日）指，事發時巴士安全系統控制車速至極慢速度，將碰撞減至「非常輕微」。機管局暫停所有機場員工無人駕駛巴士的運作，作進一步調查。



局方已要求自動駕駛技術公司提交詳細報告，又形容事發路段較為複雜，為提高安全及效率，機管局正按計劃加強附有感知功能的車路協同系統，包括昨天事發路段。



立法會議員張欣宇表示，據其了解，事故路線於約半年前開始測試，事發時兩輛無人車正位於交匯路口，因判斷對方行駛意圖時出現誤差，導致行車路線重疊，發生擦碰。他指事故顯示出機場所使用的無人駕駛系統算法仍然存在不足，仍需進一步優化。



機場昨日有兩輛無人駕駛巴士於禁區內相撞。（網上圖片）

事發為昨日下午約4時20分，兩輛負責撞載員工的無人駕駛的巴士，在一號客運大樓對開相撞。該處為一個讓線的T字路口，其中一輛原本應該要讓先停低的巴士，撞向一輛在「正線」行駛巴士的右邊車身中間。當時車上無乘客，故事件中無人受傷。事發後，機管局立即暫停所有機場員工無人駕駛巴士。

機管局：安全系統減慢車速 碰撞非常輕微

機管局今日進一步公布，指事發時兩架巴士的安全系統均發揮作用，把車速控制在極慢速度，約時速5公里以下，將碰撞減至「非常輕微」。

將加強附感知功能的車路協同系統

機管局表示，已要求提供相關自動駕駛技術的公司提交詳細報告。局方又形容今次事件發生路段較複雜，為進一步提升無人駕駛車輛的營運效率及安全，局方正按計劃在禁區有關運作範圍，加強附有感知功能的車路協同系統，包括昨天事發路段。

翻查資料，香港國際機場現時有數款無人車輛投入服務，包括無人拖車、無人駕駛巴士、及無人駕駛巡邏車等。

機管局2023年5月引入首架禁區無人小巴，可載14人。（資料圖片/林靄怡攝）

無人駕駛巴士2023年引入 時速可達35公里

機管局2023年5月引入無人駕駛巴士，直路車速可達每小時35公里，彎道則17至18公里，充電90分鐘可行200公里。據局方當年介紹，巴士設4個全球定位系統（GPS）、4個鏡頭及6個閉路電視，並有遙距監察系統及感應器等，當小巴偏離行駛路線、或有人及障礙物阻擋時便會停下。

機管局2023年5月引入首架禁區無人小巴，可載14人。（資料圖片/林靄怡攝）

機場無人駕駛系統算法仍存不足 需進一步優化

立法會議員張欣宇表示，據其了解，事故路線屬於新規劃路線，於約半年前開始測試，事發時兩輛無人車正位於交匯路口，因判斷對方行駛意圖時出現誤差，導致行車路線重疊，儘管兩輛車同時起步後已即時啟動安全煞車，最終仍然發生擦碰。他指事故顯示出機場所使用的無人駕駛系統算法仍然存在不足，仍需進一步優化。

張欣宇要求機管局展開全面調查，重點審視三大方向：詳細事故成因；當前系統的技術路線和方案是否與國際最先進水平同步；將來後台監察以及日常檢查流程能否有效預防類似風險。

張欣宇認為機管局既要嚴肅檢討事故成因，也需避免因噎廢食。（黃浩謙攝）

張欣宇：發展無人駕駛應要做到比人類司機駕駛更為安全

張欣宇指出，香港國際機場五年前開始進行無人拖車、巡邏車及員工巴士的多場景應用，至今總行車距離已超過210萬公里，技術表現相對穩定。他重申科技發展必須以保障公眾安全為基石，發展無人駕駛應要做到比人類司機駕駛更為安全，機管局既要嚴肅檢討事故成因，也需避免因噎廢食。

面對全球自動駕駛技術的快速迭代，張欣宇認為必須確保香港採用的系統始終貼近國際前沿水平，唯有以最先進的技術方案為支撐，配合嚴格的風險管控機制及法例保障，方能真正讓自動駕駛提升運輸效能、提升大眾信心以及支持香港科技產業發展。