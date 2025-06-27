女途人舊灣仔警署附近被車撞　指司機是警方或政府聘用　入稟索償

女途人行經舊灣仔警署附近時，遭一輛疑受僱於警務處或政府的司機撞到，導致多處受傷。女途人昨（26日）入稟區域法院，要求涉事司機及律政司賠償，惟入稟狀沒有列明索償金額。根據司法機構網頁顯示，案件排期在12月12日進行核對列表審核聆訊。



原告為梁翠芬，首被告為律政司代表香港特別行政區警務處處長和香港特區政府，次被告為駕駛車輛 UN4627的司機。

原告梁翠芬稱2022年7月1 日在舊灣仔警署附近被車撞受傷。（文物影響評估報告截圖）

原告認為被告不小心駕駛

入稟狀指，事主在2022年7月1日下午2時左右，在舊灣仔警署附近告士打道123號（西行）的馬路上被車輛UN4627撞倒，事故造成事主身體多處受傷，而該意外是由於被告不小心或疏忽所引致的，故被告須就在意外中對原告人造成的傷害負上轉承責任。

案件編號：DCPI2336/2025