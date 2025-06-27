女途人舊灣仔警署附近被車撞 指司機是警方或政府聘用 入稟索償
撰文：陳蓉
出版：更新：
女途人行經舊灣仔警署附近時，遭一輛疑受僱於警務處或政府的司機撞到，導致多處受傷。女途人昨（26日）入稟區域法院，要求涉事司機及律政司賠償，惟入稟狀沒有列明索償金額。根據司法機構網頁顯示，案件排期在12月12日進行核對列表審核聆訊。
原告為梁翠芬，首被告為律政司代表香港特別行政區警務處處長和香港特區政府，次被告為駕駛車輛 UN4627的司機。
原告認為被告不小心駕駛
入稟狀指，事主在2022年7月1日下午2時左右，在舊灣仔警署附近告士打道123號（西行）的馬路上被車輛UN4627撞倒，事故造成事主身體多處受傷，而該意外是由於被告不小心或疏忽所引致的，故被告須就在意外中對原告人造成的傷害負上轉承責任。
案件編號：DCPI2336/2025
男子聲稱被警拍後腦後腦出血索償 求官禁警干擾CCTV被拒男子稱警署內遭警長從後拍頭 檢查後發現腦出血 求賠最少120萬警車去年與小巴相撞 意外中受傷男子入稟向警務署等索償沙田衝突中受傷警員 指警方錯估形勢致其受傷 向警務處處長索償8.31太子站｜前法庭書記向警索償主動提和解 指美法案已能制裁