男子聲稱被警拍後腦後腦出血索償　求官禁警干擾CCTV被拒

男子聲稱早前在旺角警署報案室投訴時，遭警員不禮貌，並被警員拍打其後腦致腦出血，因而入稟向警務處索償 120 萬元。案件今（25 日）在區域法院提訊，男子要求禁止警方銷毀警署閉路電視片段，又要警方披露警員資料、閉路電視片段等，並透露有意提出私人刑事檢控。惟法官梁國安卻稱法庭無權向警方作出男子提出的要求，又認為案件應以「人身傷亡」，而非一般民事訴訟立案，把案押後至8月5日再提訊，以讓男子考慮是否繼續提控。



原告為余耀宗，無律師代表自行入稟；被告為警務處長。

原告余耀宗入稟區域法院作民事索償，但法官認為他應以另一類別入稟。

求禁警方銷毀警署內CCTV片段

余向法庭申請禁制令，要求禁止警方銷毀旺角警署內 CCTV 片段，及要求警務處披露某些警員資料，以及旺角警署內 CCTV 片段；警務處長反對申請。他指警員施襲涉及刑事罪行，擔心警員會干擾影片。

官指法庭無這權力

梁官指回應說：「法庭唔可以強制政府做乜、唔做乜，法庭冇咁嘅權力。」又指申請禁制有一系列法律程序，需要提出證，及對雙方有何影響等，要跟程序處理。

案件應以人身傷亡類別入稟

此外，梁官認為余的投訴屬人身傷亡（PI）類別，但余卻以一般民事訴訟入稟，指他疑入錯類別。余卻稱，覺得警員有機會涉及刑事罪行，又稱他可能提出私人檢控。法官建議余先索取法律意見或申請法援。

梁官最後駁回余的申請，並下令他要支付訟費，並把案押後至8月5日以該余考慮是否要撤銷申請。

案件編號：DCCJ 2246/2025