沙田衝突中受傷警員　指警方錯估形勢致其受傷　向警務處處長索償

沙田新城市廣場於2019年7月因反修例運動發生警民衝突，3名男子期間與其他示威者用雨傘等襲擊兩名警員，其中一名警員更因此多處骨折，3男其後被捕並被裁定暴動罪成被判囚。兩名受傷警員繼早前入稟向三名被告索償後，其中一名警員昨（11日）再入稟區域法院，向警務處處長索償，但未有列明索償金額。



警方寡不敵眾遭示威者包圍

原告為張歷恆，被告為律政司司長代表的警務處處長。入稟狀指，張和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓，恢復秩序。但由於被告方在指派張到場前，未能正確評估現場情況，導致警方寡不敵眾，遭示威者包圍，使張遭到毆打致面部、身體和眼睛受傷，故向被告方索償。

案件編號：DCPI 2256/ 2022

2019年7月14日沙田新城市廣場發生警民衝突。(詳看下圖)