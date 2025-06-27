麗星郵輪「領航星號」翻新後　香港為母港首航　料帶來逾9萬旅客

麗星郵輪旗下的「領航星號」今年經過翻新後，今日（27日）正式抵港，郵輪將於今個下半年度以尖沙咀海運碼頭作為母港，開啟2025年郵輪航季。由即日起至今年11月14日，「領航星號」推出45個往返航次，提供2晚、3晚的精選行程，帶領旅客探索東亞及東北亞最具魅力的旅遊目的地，料可為香港帶來逾9萬名郵輪旅客。



麗星郵輪旗下的「領航星號」今年經過翻新後，今日（27日）正式抵港，郵輪將於今個下半年度以尖沙咀海運碼頭作為母港，開啟2025年郵輪航季。(夏家朗攝)

「領航星號」今日（27日）正式抵港，不少來自新加坡及越南的乘客拿着大大小小的行李落船。(夏家朗攝)

「領航星號」今日（27日）正式抵港，不少來自新加坡及越南的乘客拿着大大小小的行李落船。(夏家朗攝)

麗星郵輪「領航星號」今日下午1時正式抵港，郵輪上有不少從新加坡及越南來的乘客，揮手迎接香港之旅。

「領航星號」下午抵港 旅客：郵輪設施全面

其中從新加坡來港的張先生與家人在郵輪上逗留了四晚，今日順利抵達香港。他表示會在香港中轉一日，隨後便會返回內地。他說留港期間，打算逛逛香港的著名地點，如尖沙咀、油麻地和旺角等，預計會消費數千元至一萬元。

被問及郵輪上的設施如何，張先生認為無論在娛樂還是飲食方面，郵輪設施都非常全面；他這次選擇郵輪出行，是因為想與家人體驗另一種遊玩方式。

來自新加坡的旅客林小姐也表示，郵輪上有泳池和各種美食，體驗還不錯。她是第三次來港，計劃停留3至4日。(夏家朗攝)

另一位同樣來自新加坡的旅客林小姐也表示，郵輪上有泳池和各種美食，體驗還不錯。她是第三次來港，計劃停留3至4日。不過，她提到相比前幾年來港，香港現時的商店和人流明顯減少了許多。

麗星總裁吳明發說，「領號星號」在7月至11月期間，將會為香港帶來9萬名郵輪乘客。(夏家朗攝)

麗星總裁吳明發：「領航星號」料為香港帶來9萬人次郵輪旅客

麗星總裁吳明發今日表示，斥資5千萬美元升級的「領航星號」，翻新後在郵輪硬件上有所調整，例如他們擴大了郵輪的大堂，以其作為郵輪活動中心；同時郵輪上的房間床褥亦都全新更換，讓乘客有更舒適體驗。

吳明發又說，「領航星號」在7月至11月期間，2千名計算的話，將會為香港帶來9萬人次郵輪旅客。他期望結合「飛航郵輪」及「鐵路郵輪」套票與深度岸上行程，能夠推動區域旅遊發展，進一步鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。

以尖沙咀海運碼頭為母港 乘客安全是首要考量

吳明發續指，領航星號以尖沙咀海運碼頭為母港，因為交通方便，方便乘客購物，有助帶動香港郵輪經濟。他續指，香港維港夜景美麗，尤其對於外國遊客有巨大的吸引力。

此外，香港天氣變化多端，夏季亦會出現颱風，吳明發表示不擔心天氣影響郵輪。他指出，現時科技發達，郵輪能夠更易掌握颱風的動向。即使現時能夠及時知道颱風動向，但他也強調「乘客安全永遠是第一」，在天氣方面會做充分的準備。