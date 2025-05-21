啟德郵輪碼頭︱文體旅局邀團體提交發展建議　冀善用碼頭商業空間

啟德郵輪碼頭近年使用率低、甚至被形容淪為「死場」，一直為人詬病。文化體育及旅遊局今日（21日）公開邀請有興趣的商戶和團體，就郵輪碼頭附屬商業區和公共空間的使用提交可行建議，包括傳統零售業務和其他用途，以在郵輪淡季及較少郵輪停泊的日子，充份利用有關空間。



啟德郵輪碼頭（啟德郵輪碼頭網頁）

文體旅局表示，作為郵輪旅遊發展行動計劃的策略之一，期望提升郵輪碼頭服務大眾的功能。郵輪碼頭設有5,600平方米附屬商業區，以及位於天台和2樓的公共空間，為充份利用有關空間，局方邀請有興趣的商戶和團體，就附屬商業區和公共空間的使用提交可行建議，包括傳統零售業務和其他用途。

文體旅局又指，當局一直致力推動更多非郵輪和商業活動在郵輪淡季及較少郵輪停泊的日子在郵輪碼頭舉行，以善用郵輪碼頭的空間。

文體旅局表示，作為郵輪旅遊發展行動計劃的策略之一，期望提升郵輪碼頭服務大眾的功能。（啟德郵輪碼頭網頁）

此外，當局指連接啟德體育園和郵輪碼頭的行人路徑近期亦已貫通，而民政及青年事務局亦已完成郵輪碼頭旁「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間的招標工作，選出了營運該青年發展設施的團體，預計在年內開始營運，而啟德前跑道區的住宅發展項目也陸續入伙，郵輪碼頭的交通接駁亦按規劃持續提升。局方期望透過官、商、民合作，把握上述契機，藉嶄新的活動為碼頭帶來更多的人流，開拓商機。

文體旅局指連接啟德體育園和郵輪碼頭的行人路徑近期亦已貫通。（資料圖片/梁鵬威攝）

文體旅局補充指，在考慮蒐集得來的建議時，局方會着重有關活動如何為郵輪旅客帶來更大便利和更佳體驗、與啟德體育園和「青年驛站」旅舍產生協同效應，以及服務當區居民；會因應建議釐定有關空間的未來用途和管理安排。

有興趣的人士，須於7月18日（星期五）前，在旅遊事務署網站提交意向書。文體旅局將於6月3日（星期二）就邀請意向書舉辦簡介會，詳情可參閱意向書邀請文件。