麗星郵輪｜領航星號6至11月香港為母港　往台北、沖繩及設公海遊

麗星郵輪今日（20日）宣布「領航星號」今個夏季及秋季以香港尖沙咀海運碼頭作為母港，6月27日起開航，航季延長至11月14日完結，涵蓋夏季至秋季的旅遊旺季。麗星郵輪表示與香港有深厚淵源，在政府及旅發局支持下，有信心振興本地郵輪產業。



航點包括台北基隆、高雄、澎湖及日本沖繩那霸及石垣島等，部份星期五設則有「2晚海上遊」。



麗星郵輪今日（20日）宣布延長「領航星號」香港母港航季，在6月27日起開航，涵蓋夏季至秋季旅遊旺季。（麗星郵輪提供）

麗星郵輪今日（20日）宣布延長「領航星號」香港母港航季，在6月27日起開航，涵蓋夏季至秋季旅遊旺季。（麗星郵輪提供）

航線來往台灣、日本等 逢周五有公海遊

麗星郵輪「領航星號」下月27日起以香港作為母港，航季將由夏季延長11周至11月14日，涵蓋夏季及秋季。

「領航星號」在香港母港運營期間，將推出2至5晚深度遊航線，包括台北基隆、高雄、澎湖及日本沖繩那霸及石垣島等。部份星期五則設有「2晚海上遊」，郵輪會駛至公海，讓旅客在船上渡過兩日一夜的海上假期。

旅發局：持續與郵輪公司合作發展多元化旅遊

旅發局指持續與郵輪公司合作發展多元化旅遊，認為這次重返香港母港，不僅豐富訪港旅客的選擇，也為本港旅業帶來新活力和機遇，期望帶來更多不同旅客，向他們展示香港精彩旅遊城市的魅力。

旅議會：選擇香港為母港證明有競爭力

旅議會指郵輪經濟是國際間旅遊城市發展工作。有郵輪公司選擇以香港為母港，顯示香港有「相當競爭力」，業界已積極推出更多產品。