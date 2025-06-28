入境處派吉祥物繪本到小學及幼稚園 介紹領事保護和外遊安全
撰文：韋景全
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入境事務處周五（27日）於將軍澳入境處總部舉辦「領事保護和外遊安全繪本——《阿邦的夢想國之旅》發布會」及「1868求助熱線20周年展覽」，繪本將派發至全港逾1500間小學及幼稚園。
處長郭俊峯在發布會致辭時表示，領事保護向來是港人外遊時最堅實的後盾，非常重視外遊安全的宣傳工作，過往不時與外交部駐香港特派員公署合辦各類宣傳活動，以提升市民外遊時的安全意識，並加深他們對國家領事保護及小組工作的了解。
入境處：透過認識領事保護增強學生對國家歸屬感
入境處表示，為推廣國家領事保護和擴大受眾層面，處方以小組吉祥物1868大使「阿邦」為主角，製作了兒童繪本《阿邦的夢想國之旅》，讓小學及幼稚園學生認識到領事保護的重要性，進而增強他們對國家的歸屬感。繪本將派發至全港逾1500間小學及幼稚園，其電子版本亦會上載至本處和教育局網頁，供教師參考和使用。
郭俊峯：領事保護向來是港人外遊時最堅實後盾
出席發布會的嘉賓包括入境處處長郭俊峯、奧運跳水冠軍郭晶晶、保安局副局長卓孝業、外交部駐香港特派員公署領事部主任魏文修、教育局代表，以及將軍澳區多間學校的代表和學生。
郭俊峯在發布會致辭時表示，領事保護向來是港人外遊時最堅實的後盾。他指在公署及國家駐外使領館的全力支援下，入境處的「協助在外香港居民小組」一直致力為在境外遇事的香港居民提供切實可行的協助；入境處非常重視外遊安全的宣傳工作，過往不時與公署合辦各類宣傳活動，以提升市民外遊時的安全意識，並加深他們對國家領事保護及小組工作的了解。
入境處總部地下設展覽介紹國家領事保護及1868求助熱線
今年為1868求助熱線成立20周年，入境處由即日起至7月25日於入境處總部地下設置展覽，為市民介紹國家領事保護及1868求助熱線，並提供相關外遊安全資訊。展覽開放時間為星期一至五上午8時45分至下午4時30分，以及星期六上午8時45分至11時30分（公眾假期除外），市民可免費入場參觀。
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