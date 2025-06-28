入境處派吉祥物繪本到小學及幼稚園　介紹領事保護和外遊安全

入境事務處周五（27日）於將軍澳入境處總部舉辦「領事保護和外遊安全繪本——《阿邦的夢想國之旅》發布會」及「1868求助熱線20周年展覽」，繪本將派發至全港逾1500間小學及幼稚園。



處長郭俊峯在發布會致辭時表示，領事保護向來是港人外遊時最堅實的後盾，非常重視外遊安全的宣傳工作，過往不時與外交部駐香港特派員公署合辦各類宣傳活動，以提升市民外遊時的安全意識，並加深他們對國家領事保護及小組工作的了解。



入境事務處周五（27日）舉辦「領事保護和外遊安全繪本《阿邦的夢想國之旅》發布會」及「1868求助熱線20周年展覽」。四位來自將軍澳區的學生在發布會上表演繪本故事。(政府新聞處圖片)

入境處處長郭俊峯（左三）、奧運跳水冠軍郭晶晶（右三） 、保安局副局長卓孝業（左二）、外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修（右二）、入境處助理處長（個人證件）楊素英（左一）及教育局首席教育主任（課程發展）李建寰（右一）主持發布儀式。(政府新聞處圖片)

入境處：透過認識領事保護增強學生對國家歸屬感

入境處表示，為推廣國家領事保護和擴大受眾層面，處方以小組吉祥物1868大使「阿邦」為主角，製作了兒童繪本《阿邦的夢想國之旅》，讓小學及幼稚園學生認識到領事保護的重要性，進而增強他們對國家的歸屬感。繪本將派發至全港逾1500間小學及幼稚園，其電子版本亦會上載至本處和教育局網頁，供教師參考和使用。

入境事務處周五（27日）舉辦「領事保護和外遊安全繪本《阿邦的夢想國之旅》發布會」及「1868求助熱線20周年展覽」。入境處處長郭俊峯在發布會上致辭。(政府新聞處圖片)

郭俊峯：領事保護向來是港人外遊時最堅實後盾

出席發布會的嘉賓包括入境處處長郭俊峯、奧運跳水冠軍郭晶晶、保安局副局長卓孝業、外交部駐香港特派員公署領事部主任魏文修、教育局代表，以及將軍澳區多間學校的代表和學生。

郭俊峯在發布會致辭時表示，領事保護向來是港人外遊時最堅實的後盾。他指在公署及國家駐外使領館的全力支援下，入境處的「協助在外香港居民小組」一直致力為在境外遇事的香港居民提供切實可行的協助；入境處非常重視外遊安全的宣傳工作，過往不時與公署合辦各類宣傳活動，以提升市民外遊時的安全意識，並加深他們對國家領事保護及小組工作的了解。

入境事務處周五（27日）舉辦「領事保護和外遊安全繪本《阿邦的夢想國之旅》發布會」及「1868求助熱線20周年展覽」。奧運跳水冠軍郭晶晶（右） 與保安局副局長卓孝業（左）在發布會上進行分享。(政府新聞處圖片)

入境處處長郭俊峯（第一排右六）、奧運跳水冠軍郭晶晶（第一排左六） 、保安局副局長卓孝業（第一排右五）、外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修（第一排左五）、入境處助理處長（個人證件）楊素英（第一排右四）及教育局首席教育主任（課程發展）李建寰（第一排左四）與一眾嘉賓、老師和學生合照。(政府新聞處圖片)

入境處總部地下設展覽介紹國家領事保護及1868求助熱線

今年為1868求助熱線成立20周年，入境處由即日起至7月25日於入境處總部地下設置展覽，為市民介紹國家領事保護及1868求助熱線，並提供相關外遊安全資訊。展覽開放時間為星期一至五上午8時45分至下午4時30分，以及星期六上午8時45分至11時30分（公眾假期除外），市民可免費入場參觀。

入境事務處周五（27日）舉辦「領事保護和外遊安全繪本《阿邦的夢想國之旅》發布會」及「1868求助熱線20周年展覽」。入境處處長郭俊峯（左一）、奧運跳水冠軍郭晶晶（右二） 、保安局副局長卓孝業（左二）及外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修（右一）參觀1868求助熱線中心。(政府新聞處圖片)