印巴衝突｜國泰機不經巴基斯坦空域　保安局對巴國外遊警示為紅色

印度和巴基斯坦兩國局勢緊張，兩國軍隊在爭議地方克什米爾互向對方開火，印度今日（7日）凌晨向巴基斯坦控制區多處發射導彈，造成多人傷亡。本港對巴基斯坦的外遊警示維持紅色，代表有明顯威脅，如非必要應避免前赴，保安局今日（7日）將最新衝突加入附註。



國泰航空今日亦宣佈，客運航班不會使用巴基斯坦空域，而貨機航班則已於4月底起暫停使用該空域。



2025年4月28日，圖為印度安全部隊人員在印控克什米爾地區首府斯利那加（Srinagar）街頭巡邏。（Reuters）

圖為2025年5月7日，印度對巴基斯坦發動攻擊後，巴控克什米爾（Kashmir）地區城市Muzaffarabad停電。（Getty Images）

圖為2025年5月7日，印度對巴基斯坦發動攻擊後，巴控克什米爾（Kashmir）地區城市Muzaffarabad停電。（Getty Images）

國泰：一切決定以保障乘客和機組人員的安全為目標

國泰航空表示，國泰經常檢視受關注地區的空域，以確保所有航班的航道運作安全。國泰的客運航班不會使用巴基斯坦空域，而貨機航班則已於4月底起暫停使用該空域。

國泰指，航空公司一切決定均以保障乘客和機組人員的安全為目標。

國泰航空表示客運航班不會使用巴基斯坦空域。（資料圖片／廖雁雄攝）

保安局對巴基斯坦的外遊警示為紅色，暫未升級至黑色，代表該地方「有明顯威脅」，建議旅客調整行程，如非必要應避免前赴。局方今日在警示中加入附註，指巴基斯坦和印度局勢升級，旁遮普省和巴控克什米爾地區遭到空襲，造成人命傷亡。