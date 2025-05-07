印巴衝突｜國泰機不經巴基斯坦空域 保安局對巴國外遊警示為紅色
撰文：洪戩昊
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印度和巴基斯坦兩國局勢緊張，兩國軍隊在爭議地方克什米爾互向對方開火，印度今日（7日）凌晨向巴基斯坦控制區多處發射導彈，造成多人傷亡。本港對巴基斯坦的外遊警示維持紅色，代表有明顯威脅，如非必要應避免前赴，保安局今日（7日）將最新衝突加入附註。
國泰航空今日亦宣佈，客運航班不會使用巴基斯坦空域，而貨機航班則已於4月底起暫停使用該空域。
國泰：一切決定以保障乘客和機組人員的安全為目標
國泰航空表示，國泰經常檢視受關注地區的空域，以確保所有航班的航道運作安全。國泰的客運航班不會使用巴基斯坦空域，而貨機航班則已於4月底起暫停使用該空域。
國泰指，航空公司一切決定均以保障乘客和機組人員的安全為目標。
保安局對巴基斯坦的外遊警示為紅色，暫未升級至黑色，代表該地方「有明顯威脅」，建議旅客調整行程，如非必要應避免前赴。局方今日在警示中加入附註，指巴基斯坦和印度局勢升級，旁遮普省和巴控克什米爾地區遭到空襲，造成人命傷亡。
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