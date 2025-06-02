HKExpress行政總裁︰越南韓國今年迅速取代日本成港人外遊首選

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊／HK Express／香港快運】日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊今日（2日）在印度的一個國際會議上指出，越南及韓國在今年迅速取代日本，成為港人外遊首選，其中快運往越南的運力在今年首5個月，較去年同期增長一倍，載客量增長更超過運力增長近1.3倍。



去年飛機引擎大廠惠普（Pratt & Whitney）出廠的引擎因出現問題，必須全面檢查，香港快運旗下半數A320neo機隊，即共5架客機受隨影響。毛潔瓊表示，目前仍暫停運作目前尚未有解決時間表，運團隊將通過增加「紅眼航班」、縮短地面停留時間及優化機隊調配，以提升現有機隊的運作效率。



香港快運今年已新開通越南芽莊、韓國清州及大邱，以及內地常州和義烏等航點。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港快運往越南的運力較去年同期增長一倍，載客量增長更超過運力增長近1.3倍。（資料圖片／陳葦慈攝）

香港快運行政總裁毛潔瓊在印度出席國際航空運輸協會（IATA）年會，分享最新業務發展及市場動向。（香港快運提供圖片）

行政總裁毛潔瓊：快運往越南運力首5個月按年增長一倍

香港快運行政總裁毛潔瓊正在印度出席國際航空運輸協會（IATA）年會，分享最新業務發展及市場動向。她表示越南及韓國在今年迅速成為港人旅遊首選，取代日本成為最受歡迎的休閒目的地。

毛潔瓊透露，今年首5個月，香港快運往越南的運力較去年同期增長一倍，載客量增長更超過運力增長近1.3倍；至於韓國的運力按年增長約三分之二，航班載客率一直維持在九成以上。

今年首五個月，香港快運往越南的運力較去年同期增長一倍。圖為越南芽莊。（kkday網頁圖片）

重點擴展東南亞及內地市場 今年陸續推新航點

毛潔瓊又指，今年已新開通越南芽莊、韓國清州及大邱，以及內地常州和義烏等航點，目前香港快運為韓國及越南航點最多的本地航空公司，分別有5個及4個。隨着市場需求持續增長，未來將繼續開拓更多新航點。

香港快運將進一步開拓東南亞及內地市場，把握當地龐大的增長機遇，由於多地放寬簽證政策，區內及內地入境旅遊需求強勁，香港作為區域樞紐的地位日益突出。香港快運今年4至5月已新開通多個相關航點，今年內將陸續推出更多航點。

短途市場競爭加劇 航班座位按年增近四成 料票價趨於正常化

毛潔瓊認為，區內短途市場在過去一年競爭明顯加劇，香港往返區內的航班座位供應，按年增加近四成，新增座位數量甚至超過香港總人口。

毛潔瓊又指，今年首季區域運力錄得雙位數增長，隨着香港國際機場第三跑道啟用，為各航空公司帶來更多增長機會。她相信隨着運力快速恢復，票價持續回歸正常水平。

香港快運團隊正積極提升現有機隊的運作效率，包括增加紅眼航班、縮短地面停留時間及優化機隊調配。（資料圖片／盧翊銘攝）

半數A320neo機隊因惠普引擎問題重飛時間未明

去年飛機引擎大廠惠普（Pratt & Whitney）出廠的引擎因出現問題，必須全面檢查，香港快運旗下的A320neo機隊大受影響。毛潔瓊透露，半數A320neo機隊因普惠引擎問題仍暫停運作，涉及5架客機，目前尚未有明確的全面解決時間表。

毛潔瓊強調，香港快運正與普惠保持緊密溝通，了解到惠普正積極提升物料供應鏈，期望能縮短引擎維修所需時間。「這對恢復機隊運作至關重要，我們需要普惠給予更多明確性和保證，以增強我們對解決相關挑戰的信心。」

毛潔瓊又指，團隊正積極提升現有機隊的運作效率，包括增加紅眼航班、縮短地面停留時間及優化機隊調配，預計今年整體機隊利用率，將錄得雙位數增長。