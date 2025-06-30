藝人蔚雨芯涉騙股東投資580萬 7.17區院提訊 蔚不得離港
撰文：陳蓉
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藝人蔚雨芯涉誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，以詐騙一名股東投資共580萬元，予其任職股東的醫學美容中心「蒨斯樺醫美」，遭廉署起訴盜竊及欺詐等3罪，案件今（30日）於東區裁判法院再訊，案件將於7月17日轉交區域法院進行答辯，本案將以中文審訊，被告續准以原有條件保釋，另新增一項在轉介期間不得離開香港。
被告劉蒨樺（藝名蔚雨芯，31歲，商人），被控1項盜竊罪，指她於2022年5月17日至2022年7月28日期間，偷竊屬於廖樂宜的合共港幣3,145,631.7元。
劉另被控1項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，指她於於2022年5月24日至2022年7月16日期間，向廖樂宜訛稱已妥善利用港幣88萬元及人民幣230萬元於蒨斯樺醫學美容有限公司，意圖誘使廖樂宜不要求退還港幣500萬元的投資款項；以及於2022年7月19日至2022年9月22日期間，向廖樂宜訛稱上述公司因裝修而花光港幣168萬元資金，企圖詐騙廖樂宜再支付港幣80萬元作廣告費用。
案件編號：ESCC1231/2025
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