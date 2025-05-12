蔚雨芯涉騙女藝人案提堂　神態輕鬆自若　案下月再訊以轉區院審

無綫前女藝員蔚雨芯涉嫌訛騙女藝人廖樂宜投資醫學美容中心580萬，並涉挪用公款310萬等，早前被廉署控以3罪，案件今早(12日)在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方透露案件將轉區域法院審訊，裁判官把案押後至6月30日再提訊，被告准繼續保釋，期間不得接觸控方證人。



被告到庭時神情輕鬆

女被告劉蒨樺(藝名蔚雨芯)，31歲，報稱商人，她是蒨斯樺醫學美容有限公司(蒨斯樺醫美)董事兼股東。被告今早到庭時神情輕鬆，與律師亦有講有笑，她離庭時主動向傳媒揮手，並面帶笑容接受訪問。

蔚雨芯步出法院時主動向傳媒揮手。（葉志明攝）

蔚雨芯表現輕鬆，並舉起雙手。（葉志明攝）

蔚雨芯離庭時亦有接受傳媒訪問。（葉志明攝）

蔚雨芯今早到法院時十分輕鬆。（葉志明攝）

蔚雨芯被控三宗罪。（葉志明攝）

被告盜竊及欺詐等3罪

她被控3項罪名，包括一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪，指她於2022年5月至9月案發期間，邀請女藝人廖樂宜經營醫學美容生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和廖擔任董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

涉挪用逾310萬款項

被告又涉偷竊廖投資於蒨斯樺醫美逾310萬元資金，並涉向對方稱多筆合共逾300萬元的款項，已妥善地用於購置醫學美容儀器，意圖詐騙並誘使對方不要求退還投資款項。

涉圖騙廖再付80萬作廣告費

被告又被指涉向廖指蒨斯樺醫美因裝修招致168萬元開支，並耗盡公司其資金，企圖詐騙廖向被告再支付80萬元作為廣告費用。

案件編號：ESCC1231/2025