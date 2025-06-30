山東艦訪港下午預約秒殺　全部時段不消一分鐘額滿　夜晚8時再開

山東艦航空母艦編隊將於下月3日至7日訪港，星期六（5日）及星期日（6日）將開放予香港市民參觀，市民可於今日（30日）上午10時、下午3時及晚上8時通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」實名預約，其中早上10時，以及下午3時的預約不足一分鐘已額滿。有意參觀的市民，可以在晚上8時再次嘗試預約。



山東艦第一第二輪門票不足1分鐘搶光

今次共有一萬張門票供市民預約，包括2,000張參觀山東艦航母門票、8,000張參觀湛江艦及運城艦門票。市民須透過駐香港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」，今日上午10時、下午3時及晚上8時實名登記預約，額滿即止。

今午第二輪預約，《香港01》多名記者3時進入系統，部份人的頁面顯示「當前排隊人數較多」，無法預約。有人成功進入預約時段的畫面，揀選時段後進入下一個版面，填寫參觀者資料及驗證碼。按下確認按鈕後，頁面顯示所選時段已額滿。未夠3時1分，所有山東艦名額已預約爆滿。

Wechat截圖

所有參觀票實名制 不能轉讓

成功預約參觀山東艦航母的市民，需持參觀票及個人身份證件，在中環1號碼頭接受安檢後，搭乘駐香港部隊統一安排的接駁船前往西面2號錨地登艦參觀，在指定區域參觀山東艦及戰機、直升機等艦載武器裝備，觀賞訓練展示。另外，成功預約參觀湛江艦及運城艦的市民，須持參觀票和個人身份證件，自行前往昂船洲軍營（深水埗區志昂路），後到位昂船洲軍港參觀湛江艦、運城艦及艦載直升機等武器裝備，觀看訓練展示。

山東艦因局部通道較狹窄且需攀爬，故因安全理由不開放予11歲或以下兒童、孕婦或行動不便人士預約參觀，12歲至17歲或以下未成年人須與監護人同時預約，並由監護人陪同參觀。另外，11歲或以下兒童需有監護人陪同方可參觀湛江艦及運城艦。

山東艦。（央視新聞）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視新聞）