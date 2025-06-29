山東艦訪港｜航母殺手！｢帶刀侍衛｣萬噸級延安艦可射高超音速導彈

解放軍海軍山東艦航母編隊將於7月3日至7日訪問香港，除了山東艦外，國產055型萬噸級導彈驅逐艦「延安艦」同樣是一大看點。



作為中國自行設計建造的第一型排水量萬噸以上的驅逐艦，055型驅逐艦有「萬噸大驅」、「航母帶刀侍衛」等稱號，而且更可發射「鷹擊-21」高超音速反艦彈道導彈，該款導彈有「航母殺手」之稱。



國產055型萬噸級導彈驅逐艦「延安艦」。（VCG）

國產055型萬噸級導彈驅逐艦「延安艦」。（VCG）

國產055型萬噸級導彈驅逐艦「延安艦」。（觀察者網）

國產055型萬噸級驅逐艦首艦「南昌艦」。（新華網）

在2017年6月，國產055型萬噸級驅逐艦首艦「南昌艦」下水。8年後的今天，中國海軍已經有8艘055型驅逐艦入列，當中包括「延安艦」。

055型驅逐艦長180米、寬20米，滿載排水量逾1.3萬噸。作為中國自行設計建造的第一型排水量萬噸以上的驅逐艦，有內媒形容，055型驅逐艦首次訪港，意義不亞於航母的到訪。

055型驅逐艦作為新型艦隊防空驅逐艦，先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。無論是動力、火力還是防護力，都具有世界先進水平。

官方曾發布宣傳片，展示055型萬噸大驅發射鷹擊-21高超音速反艦導彈。（影片截圖）

可發射「航母殺手」

它的主要火力來源是導彈系統艦上的上百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型導彈，使它成為目前中國驅逐艦中能夠攜帶導彈數量最多的一型驅逐艦。

在武器系統方面，055型驅逐艦更可發射鷹擊-21高超音速反艦導彈，對航母編隊構成不對稱威脅。鷹擊-21具超強攻擊力，有「航母殺手」之稱。

空中俯瞰南昌艦入列儀式。（央視）

據近日官媒報道，055型驅逐艦首艦南昌艦曾在西太平洋某海域加入遼寧艦航母編隊執行遠海訓練任務時，以一對二逼退外艦，

報道指，當日凌晨6時，南昌艦上戰鬥警報驟然響起，兩艘外艦先後大角度轉向，試圖穿越正常航行的中國海軍艦艇編隊。

對於中方警告，外艦沒有回應，而是繼續試圖穿越中國海軍艦艇編隊，南昌艦不得不採取戰術機動，及時阻止外艦的穿越意圖。

海軍南昌艦戰士徐文茜憶述，「當時我們一個編隊在外海正常航行，外國軍艦一直在周圍，它是有這個趨勢，想穿過我們編隊。軍艦是海上的流動國土，你這是在赤裸裸地挑釁。」

徐文茜續指，「當時能聽到指揮員不停地下舵令，我要頻繁地轉向，轉變我們本艦的航向，去阻止它穿越我們編隊。我不可能讓你有什麽可乘之機從我編隊穿過去。」

而面對挑釁，徐文茜聽令頻繁更換航向。最終，兩艘外艦發現無機可乘，轉身遠去。