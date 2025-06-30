山東艦訪港｜萬噸大驅｢帶刀侍衛｣延安艦隨行　中國海軍實力大爆發

解放軍海軍山東艦航母編隊將於7月3日至7日訪問香港。此次訪港意義重大，因為距離上次遼寧艦訪港已經整整8年時間。此次山東艦訪港到底有何深層意義？



山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視新聞）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視影片截圖）

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

上次中國航母訪港是2017年7月，當時是為了慶祝回歸20周年，遼寧艦編隊訪港4天並首次對公眾開放。事實上，這也是中國航母至今唯一一次對公眾開放的紀錄。現在山東艦編隊再次選擇香港作為開放地點，除了為香港回歸祖國送去祝福之外，背後的考量更加值得深思。

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）

中國完全自主設計建造 展示軍事飛躍式進步

此次除了山東艦本身之外，還有延安艦、湛江艦同運城艦一起來港。這個編隊的配置可以說是相當豪華。

山東艦作為中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，其意義確實非同小可。2019年12月正式入列，標誌著中國海軍正式進入國產航母時代。這艘航母長300多米，有20多層樓高，滿載排水量超過6萬噸，艦上共有3000多個艙室，屬於中型常規動力航母。

山東艦和遼寧艦在外形上頗為相似，但是有了很大的改進，最大的區別就是艦載機規模將會擴大，而艦載機的增多將會使得山東艦的戰鬥力進一步增強；但這些改進可不是簡單地修改一下圖紙。（微信@當代海軍 ）

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

與遼寧艦相比，山東艦的各項性能都有顯著提升。首先是艦橋，即指揮駕駛室，的設計更加小巧。飛行甲板和機庫都經過重新設計，面積和體積都比遼寧艦更大，這直接影響到航母的作戰能力。山東艦可以搭載36架殲-15艦載機，比遼寧艦的24架整整多了50%。

飛行學員駕駛殲-15在遼寧艦滑躍起飛。（海軍新聞）

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為遼寧艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

山東艦。（央視新聞）

而且根據最新的報道，山東艦甲板上已經出現了機頭罩呈淺灰色的殲-15艦載機，這是彈射型殲-15T或者電子戰型殲-15D的主要特徵，標誌著航母艦載機的升級。

除此之外，山東艦的雷達、電子戰系統、通信系統、動力系統、艦載武器等性能與遼寧艦相比都有所提高。

055型萬噸大驅首次訪港 「帶刀侍衛」威力驚人

談到此次山東艦編隊訪港，除了山東艦本身外，這艘055型萬噸級驅逐艦延安艦也非常矚目。作為中國自行設計建造的第一款排水量萬噸以上的驅逐艦，內媒表示，055型驅逐艦首次訪港，意義不亞於航母的到訪。

延安艦。（觀察者網）

延安艦長180米、寬20米，滿載排水量超過1.3萬噸，有「萬噸大驅」和「航母帶刀侍衛」的稱號。其火力確實相當可觀，艦上有上百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型的導彈。這種設計令055型驅逐艦成為目前中國驅逐艦中能夠攜帶導彈數量最多的一款驅逐艦。

最令人關注的是，延安艦可以發射鷹擊-21高超音速反艦導彈，這種導彈有「航母殺手」之稱。

055型驅逐艦作為新型艦隊防空驅逐艦，先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術。無論是動力、火力還是防護力，都具有世界先進水平。

面臨「外軍」挑釁，南昌艦打開多個前甲板垂發系統的發射蓋板。（央視畫面截圖）

央視曝光南昌艦與外軍航母編隊的近距離接觸，畫面出現外形疑似美國2架F/A-18E/F「超級大黃蜂」艦載機與南昌艦同框畫面。（央視畫面截圖）

最近央視還報道，055型驅逐艦首艦南昌艦曾經在西太平洋海域以一對二逼退外國軍艦。當時兩艘外國軍艦先後大角度轉向，試圖穿越正常航行的中國海軍艦艇編隊。對於中方警告，外國軍艦沒有回應，南昌艦不得不採取戰術機動，及時阻止外國軍艦的穿越意圖。

南昌艦一名官兵回憶說：「當時我們一個編隊在外海正常航行，外國軍艦一直在周圍，它是有這個趨勢，想穿過我們編隊。軍艦是海上的流動國土，你這個是赤裸裸的挑釁。」最終，兩艘外國軍艦發現無機可乘，轉身遠去。這個事件充分展示了055型驅逐艦的威懾力。

內媒分析三大深意

根據內地媒體《直新聞》的分析，此次山東艦訪港有三大深意：

第一個深意：展示國防建設成果

距離遼寧艦上次訪港已經8年，這8年間中國海軍的發展可以說是突飛猛進。仔細梳理遼寧艦和山東艦的服役時間，相差大約是7年3個月，這也意味著兩艘航母訪港都是在服役5年左右時去的。這是一艘航母完成戰鬥力生成，正處於英姿勃發的時期。

「水泥航母」雖有甲板，但不會作艦載機升降試驗。圖為艦載機在中國第一艘航母「遼寧艦」上準備起飛。（視覺中國/當代中國授權）

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

通過開放參觀，可以讓港人更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設的發展情況。特別是對於年輕一代的香港人來說，他們可能對國家的軍事實力沒有太深的認識，此次參觀可以大大增強他們的民族自豪感和國家認同感。

第二個深意：抗戰勝利80周年紀念

今年是抗戰勝利80周年，山東艦編隊這個時候訪港有特殊的意義，顯示中央在這個重大歷史節點並沒有忘記香港，並沒有忘記港人在抗戰中的犧牲和貢獻。

在抗日戰爭期間，香港是重要的抗戰基地，許多愛國人士通過香港為內地抗戰提供支援。香港同胞也為抗戰勝利作出了重要貢獻。山東艦編隊訪港，也是對這段歷史的紀念和致敬。

第三個深意：建立訪港慣例

分析認為，山東艦編隊訪港可能意味著這種活動形式將會成為慣例，有助於將香港與國家更緊密地連繫在一起。如果每隔幾年都有中國海軍主力艦艇訪港，那麼香港市民就可以更好地了解國家軍事建設的發展，增強國家認同感。

專家觀點：震懾圖謀不軌勢力

內地軍事專家張軍社接受官媒《環球時報》採訪時指出，山東艦和055型驅逐艦這些重要軍備展示出強大的作戰能力，對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

雖然這位專家沒有說到「圖謀不軌的勢力」究竟是指誰，但在當前國際形勢複雜多變的情況下，中國海軍展示實力，確實有其戰略考量。特別是在南海、台海等敏感區域，中國航母編隊的存在本身就是一種強而有力的威懾。

技術飛躍背後的戰略轉型

再深入分析，其實山東艦的意義遠遠超過一艘軍艦本身。它是中國完全自主建造航母的里程碑，證明了中國已經完整掌握大型航母的全套核心技術，包括設計、材料、動力、艦載機適配、電子系統集成等，實現了航母建造技術的自主可控。

從遼寧艦到山東艦，再到福建艦，中國航母技術的發展軌跡清晰可見。遼寧艦是基於前蘇聯平台改建，山東艦是完全自主設計建造；而福建艦除了是自主設計建造外，更採用先進的電磁彈射系統，技術水平已經接近世界最先進水平。

中國目前共有三艘航空母艦：遼寧艦、山東艦、福建艦。（CCTV微博）

飛行學員在遼寧艦上駕駛殲-15艦載戰鬥機。（海軍新聞）

而為什麼中國要積極發展航母呢？這種技術進步背後，反映的其實是中國海軍戰略轉型的需要。一個完整的航母編隊是名副其實的「海上移動機場」，可以在遠海展示威懾力量。從近海防禦發展到遠海護衛，中國海軍的發展理念已經發生根本性改變。

而山東艦編隊的形成，標誌著中國海軍具備了在遠海區域建立可靠制空制海權的能力。

歷史時刻的見證

總結起來，山東艦編隊訪港確實是一個歷史性的時刻。8年來，中國海軍的發展有目共睹，從技術水平到作戰能力都有質的飛躍。此次訪港不僅是對香港市民的一份珍貴禮物，更是中國海軍實力的一次展示。

對於香港市民來說，這次是一個難得的機會，可以近距離接觸國家先進的軍事裝備，感受國防力量的強大。同時，也是一個增強國家認同感、民族自豪感的好機會。