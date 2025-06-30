山東艦訪港｜7.3早上進入香港水域　將設禁飛區　附視野最佳地點

【山東艦／航空母艦】山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港，其中7月5日及6日（周六及周日）將開放予港人預約參觀。民航處今日（30日）公布，東博寮海峽、維多利亞港西面錨地、維多利亞港以及藍塘海峽一帶，屆時會設立臨時飛行限制區，除了政府飛行服務隊航機外，禁止所有航空器進入範圍，也限制各類型飛行活動，如放風箏及模型飛機等。



根據民航處提供的臨時飛行限制區圖片及時間，山東艦航空母艦編隊將於7月3日早上進入港島南部水域，再經過東博寮海峽，駛入維多利亞港西面。由禁飛區地圖推斷港島南區的視野最佳，市民可到海怡半島、數碼港、華富邨等，直擊山東艦駛進香港水域的龐大身影。



山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港。（微信公眾號「香江礪劍」圖片）

山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港。（微信公眾號「香江礪劍」圖片）

山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港。（微信公眾號「香江礪劍」圖片）

臨時飛行限制區地點︰東博寮海峽、維港西面錨地、維港及藍塘海峽

山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7月7日訪港，民航處今日提醒市民，東博寮海峽、維多利亞港西面錨地、維多利亞港以及藍塘海峽一帶，屆時會設立臨時飛行限制區，限制所有航空器進入，包括飛機、直升機和小型無人機。

山東艦訪港首日（7月3日）上午7時40分至10時於東博寮海峽、維多利亞港西面錨地一帶設有禁飛區。訪港5日期間，即7月3日上午10時至7月7日上午10時半，西面錨地禁飛。

到7月7日山東艦離港，上午10時半至中午12時20分，東博寮海峽將設臨時飛行限制區。維多利亞港以及藍塘海峽一帶亦於當日上午10時半至下午1時10分禁飛

紅色虛線所示為7月3日上午7時40分至上午10時臨時飛行限制區。（政府新聞處圖片）

臨時飛行限制區︰7月3日上午10時至7月7日上午10時半。（政府新聞處圖片）

限制各類型飛行活動 包括放風箏、放模型飛機等

民航處又指，臨時飛行限制區同時限制各類型飛行活動，包括放模型飛機、飄放風箏，及放飛繫留氣球或大量氣球等。換言之，除了政府飛行服務隊航機外，所有航空器不得進入有關範圍。

臨時飛行限制區︰7月7日上午10時半至中午12時20分。（政府新聞處圖片）

臨時飛行限制區︰7月7日上午10時半至下午1時10分。（政府新聞處圖片）

已知會航空公司及機師臨時飛行限制區

民航處已透過航行通告知會航空公司及機師臨時飛行限制區的詳情，亦已透過小型無人機電子平台「SUA一站通」，說明臨時限制飛行區的詳情。

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視新聞）

山東艦7月3日早上進入港島以南水域 南區視野最佳

根據民航處提供的臨時飛行限制區圖片，推斷山東艦航空母艦編隊7月3日早上7時40分起，從香港島東南方進入香港水域，穿過蒲台島西面後，再經過東博寮海峽，駛入維多利亞港西面。因此市民若身處海怡半島、南丫島、數碼港、華富邨等地，將可首先直擊山東艦龐大的身影。

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）