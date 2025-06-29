山東艦訪港門票申請預約懶人包｜周一起網上登記參觀　三類人禁止

【回歸／航母編隊／山東艦／中國海軍／國產航空母艦/駐港解放軍】今年是香港回歸祖國28周年，中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊，即包括山東艦、延安艦和湛江艦，將於星期四起訪港5天（7月3日至7日）。於星期六及日（7月5日及6日）更會開放給香港市民參觀，可一睹國產航空母艦、導彈驅逐艦及導彈護衛艦的風采。



市民明天（30日）早上10時、下午3時及晚上8時，經駐港解放軍微信公眾號實名登記參觀門票，名額共1萬個，當中僅2千張門票可參觀山東艦。由於艦上局部通道較為狹窄且需攀爬，禁止11歲或以下兒童、孕婦以及其他行動不便人士預約參觀。以下一文即看清參觀詳情、安檢及交通安排、預約參觀券流程等！



山東艦。（央視新聞）

國防部公布，經中央軍委批准，中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊將於周四訪港5天（7月3日至7日）。（駐香港部隊官方公眾號）

山東艦一連兩天開放參觀 謝絕11歲以下兒童、孕婦等

航空母艦山東艦將停泊於港島西面錨地，於7月5日、6日開放給市民參觀。市民可以在指定區域參觀山東艦及戰機、直升機等艦載武器裝備，觀賞訓練展示。

參觀山東艦時，因局部通道較為狹窄且需攀爬，為確保安全，謝絕11歲或以下兒童、孕婦以及其他行動不便人士預約參觀。12歲至17歲或以下未成年人須與監護人同時預約，並由監護人陪同參觀。

於中環安檢後乘船到山東艦上參觀

市民須持參觀票及個人身分證件，參觀當日上午8時起位中環1號碼頭接受安檢，後搭乘駐香港部隊統一安排的接駁船前往西面2號錨地登艦參觀。

接駁船出發時間為上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從山東艦返回中環1號碼頭的接駁船發船時間為10時50分至17時，每30分鐘一班。具體發船時間可能視乎情況調整。

（駐香港部隊官方公眾號）

（駐香港部隊官方公眾號）

湛江艦、運城艦同樣開放參觀 沒年齡等限制

同行的導彈驅逐艦湛江艦及導彈護衛艦運城艦將停泊於昂船洲，同樣於7月5及6日開放。市民屆時可以到昂船洲軍港參觀湛江艦、運城艦及艦載直升機等武器裝備，觀賞訓練展示。 這兩艘艦艇沒有限制年齡或行動不便人士參觀，不過11歲或以下兒童須有監護人陪同參觀。

持參觀票的市民當日需要自行前往位於志昂路昂船洲軍營，上午8時20分至下午4時30分從昂船洲軍營西門接受安檢後入營參觀，駐香港部隊展覽中心同時開放給市民。

第一步：關注駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」，點擊「發消息」。（微信公眾號截圖）

星期一起微信開放實名登記

這次艦隊訪港將設有1萬張參觀門票，其中山東艦佔2千張，湛江艦及運城艦合共8千張。市民須透過駐香港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」，於6月30日起上午10時、下午3時及晚上8時實名登記預約，額滿即止。

預約流程

一） 追蹤WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」

二） 點選「艦艇開放」

三） 進入「個人預約」

四） 填寫資訊：預約時須實名登記姓名、證件號碼等身份資料，確保一人一票。預約人與參觀人身份須一致，否則無法登艦參觀

五） 完成預約



▼ 微信預約參觀券流程 ▼



注意事項一覽 登艦憑證不得轉讓

一） 預約人與參觀人身份須一致

二） 市民憑預約所用的有效身份證正本和電子二維碼，於安檢處兌換紙質參觀票，接受核驗和安檢後方可登艦參觀

三） 參觀票為登艦參觀憑證，屬非賣品，不得轉讓他人。

四） 請勿攜帶管製刀具、易燃易爆、腐蝕性等可能影響參觀秩序或危及軍事設施安全的物品

五） 遵守參觀秩序，服從工作人員指引，未經允許請勿進入非開放區域

六） 請照顧好同行的長者和兒童，避免出現安全問題

