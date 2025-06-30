啟德燈飾展亮燈　居民持正評　議員不同意似紙紥：大家未睇過全貌

為慶祝香港回歸28周年，九龍城區各界慶典委員會今日（6月30日）起至7月6日於啟德車站廣場設燈飾展。所有藝術裝置在今日傍晚約6時15分亮燈。對於兩件以城寨為主題的裝置被指似紙紥，立法會(九龍中)議員楊永杰不認同此看法 ，「我覺得係比較好嘅一個藝術裝置嚟嘅，咁當然可能大家未睇過全貌啦，咁落嘅判斷我就唔評論啦」。



有居於附近的市民認為，兩件以城寨為主題的裝置整體而言做得不錯，但對於亮燈效果，指若裝置上「九龍寨城」四字可發光的話效果會更好。



九龍城區各界慶典委員會今日（6月30日）起至7月6日於啟德車站廣場設燈飾展。（董素琛攝）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

九龍城區各界慶典委員會在6月30日至7月6日在啟德站旁空地舉辦慶回歸燈飾展，6月30日傍晚約6時15分亮燈。（董素琛攝）

九龍城區各界慶典委員會在6月30日至7月6日在啟德站旁空地舉辦慶回歸燈飾展，6月30日傍晚約6時15分亮燈。（董素琛攝）

參觀市民冒着毛毛細雨與亮燈後燈飾打卡留念

燈飾展今日傍晚首亮燈，傍晚近6時在啟德車站廣場，已有不少人到場拍攝各個擺設，氣氛熱鬧。及後時間突然下起大雨，但人流亦未有因此散去。至晚上約6時15分，所有藝術裝置亮燈，不少人仍冒着毛毛細雨與亮燈後的裝置打卡留念。

今日（30日）啟德車站廣場所見，以九龍城寨為原型的裝置經已布置好，並掛上燈飾。（董素琛攝）

今日（30日）啟德車站廣場所見，以九龍城寨為原型的裝置經已布置好，並掛上燈飾。（董素琛攝）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

梁小姐認為，裝置旁邊的圍欄讓市民與裝置相距較遠，未能看清楚裝置旁的介紹。（董素琛攝）

啟德居民：圍欄令市民與裝置相距太遠

居於附近的梁小姐說，今天路經啟德車站廣場才知道此處舉辦燈飾展。對於寨城主題裝置，她認為整體而言做得不錯，認為鮮色的設計較有氣氛，同時亦較適合放置於戶外。但她認為，裝置旁邊的圍欄令市民與裝置相距較遠，未能看清楚裝置旁的介紹，認為圍欄的設計若靈活一點會更好。

至於裝置的亮燈效果，梁小姐認為「九龍寨城」四字可發光的話效果會更好，她指裝置上的星型和心型汽球與寨城主題無關，認為若可更換成龍形裝飾的話會更貼合主題，效果亦會更好。

今日（30日）啟德車站廣場所見，以九龍城寨為原型的裝置經已布置好，並掛上燈飾。（董素琛攝）

今日（30日）啟德車站廣場所見，以九龍城寨為原型的裝置經已布置好，並掛上燈飾。（董素琛攝）

今日（30日）啟德車站廣場所見，以九龍城寨為原型的裝置經已布置好，並掛上燈飾。（董素琛攝）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

楊小姐說，裝置的顏色較為鮮艷，但認為亮燈後相關問題會有改善。（董素琛攝）

「新港人」居民：九龍寨城裝置多增左右兩邊圍牆會較立體

居港一年半、自稱是「新港人」的楊小姐同樣說，今天來到啟德車站廣場才知道有燈飾展。她稱，曾到過九龍寨城公園，認為裝置有寨城宿影的感覺，對於對香港文化不太了解的人而言，是一個入門的機會，故認為裝置很有意義。

不過，她認為真實的寨城有四面圍牆，但裝置卻只有一面牆，故認為若裝置可多增左右兩邊圍牆，令感覺更立體的話，效果會更好。她同意裝置的顏色較為鮮艷，但認為亮燈後相關問題會有改善。

高先生認為，寨城裝置的設計創新，以現代感的方式來呈現塞城。（董素琛攝）

另一位市民高先生則認為，寨城裝置的設計創新，以現代感的方式來呈現塞城，可吸引年輕人前來拍攝打卡。他又說，不認同展品似紙紥，認為或是各花入各眼的問題。

今日（30日）啟德車站廣場所見，以九龍城寨為原型的裝置經已布置好，並掛上燈飾。（董素琛攝）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

立法會（九龍中）議員楊永杰指，希望透過燈飾展吸引更多人留港消費，帶動本地經濟，同時藉著此機會慶祝香港回歸。（董素琛攝）

議員楊永杰：活動目的吸引更多人留港消費，帶動本地經濟

對於城寨裝置被指顏色過於鮮艷、似紙紥品，九龍中立法會議員楊永杰重申，不認同此看法 ，「我覺得係比較好嘅一個藝術裝置嚟嘅，咁當然可能大家未睇過全貌啦，咁落嘅判斷我就唔評論啦。」他指透過展品可看到九龍城以前的活動及圖片，故認為很有意義。

他表示，是次活動的目的是想透過藝術裝置及燈飾吸引更多人留港消費，帶動本地經濟，同時藉着此機會慶祝香港回歸。他認為今日活動的效果與他預想中一樣，十分受街坊歡迎，認為可帶動到氣氛。

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）

所有藝術裝置在今日（30日）晚上約6時15分亮燈。（董素琛攝）

啟德燈飾展6月30日晚上首度亮燈，比日間所見色彩繽紛。（立法會議員楊永杰提供）