啟德周一起設燈飾展　九龍城寨裝置被嘲似紙紥　有人期待亮燈效果

有九龍城區社團為慶祝香港回歸祖國28周年，將於啟德車站廣場設燈飾展，明晚（30日）有亮燈儀式。燈飾已運到廣場，其中兩件以九龍城寨為原型。有人認為裝置用色過於鮮艷，太有「現代感」，亦有街坊認為有點像紙紥製品，「好似嗰啲燒比先人嗰啲咁樣」。有市民就認為要亮燈後才能判斷，暫時感覺「還好」。



啟德車站廣場6月30日起設燈飾展，部份展品以九龍城寨為主題。（董素琛攝）

啟德車站廣場6月30日起設燈飾展，部份展品以九龍城寨為主題。（董素琛攝）

啟德車站廣場6月30日起設燈飾展，部份展品以九龍城寨為主題。（董素琛攝）

燈飾位於啟德站A出口、啟朗苑對出的廣場，由於近日有雨， 燈飾以透明布料遮蓋保護。其中一個為一牌坊，橫匾寫着「九龍城寨」，以類似錫紙及彩色玻璃紙的物料製成。另一個燈飾採用藍、紅、黃等顏色的疑似金屬箔纸，呈現一幢大廈外牆模樣，外牆有多個招牌，例如「龍城診所」、「寨城理髮」、「寨城飯店」，底部有一條白色的樓梯。兩個裝置均超過兩米高，底部鋪設電線及燈具。

啟德車站廣場6月30日起設燈飾展，部份展品以九龍城寨為主題。（董素琛攝）

一個燈飾採用藍、紅、黃等顏色的疑似金属箔纸，呈現一幢大廈外牆模樣。（董素琛攝）

為社團慶回歸燈飾節 明晚亮燈

同一廣場亦有一個龍頭造型的燈飾，以及3個正在跑步的人型公仔，後面有燈牌寫着「啟德迎全運」，還有一個裝置寫着「香港特別行政區成立28周年」。

該燈飾展由九龍城區各界慶典委員會舉辦，九龍社團聯會合辦，於6月30日至7月6日在啟德車站廣場舉行，6月30日晚上時有亮燈儀式。有保安員稱展品自昨日（28日）晚上起陸續運抵，明晚將亮燈至晚上9時30分。

同一廣場亦有一個龍頭造型的燈飾，以及3個正在跑步的人型公仔，後面有燈牌寫着「啟德迎全運」。（董素琛攝）

同一廣場亦有一個龍頭造型的燈飾，以及3個正在跑步的人型公仔，後面有燈牌寫着「啟德迎全運」。（董素琛攝）

同一廣場亦有一個龍頭造型的燈飾，以及3個正在跑步的人型公仔，後面有燈牌寫着「啟德迎全運」。（董素琛攝）

街坊：好醜，好似燒畀先人嗰啲

居於附近的梁先生認為裝置「好醜」，感覺「好似嗰啲燒畀先人嗰啲咁樣……唔睇住佢前面嗰度寫喺九龍城寨都唔覺得佢係」。他認為展品的造型太過現代化，與九龍城寨相差甚遠，稱希望展品亮燈後感覺會較好。

居於附近的梁先生認為裝置「好醜」，感覺「好似嗰啲燒畀先人嗰啲咁樣……唔睇住佢前面嗰度寫喺九龍城寨都唔覺得佢係」。（董素琛攝）

港島居民特意參觀：至少冇我諗到咁差

居於港島南區的陳先生，因看到有人在社交媒體上分享相片，指九龍城寨燈飾很似紙紥，感到好奇故特意前來參觀。他認為現場觀看「至少冇我諗到咁差」，認為展品看似用環保物料製造。

陳先生指根據紀錄片中的城寨，單位及建物較為密集，認為展品不夠像真，而且顏色較為鮮艷，感到有點失望。他又指燈飾僅只有一面牆，認為展品若更立體會較好。

居於港島南區的陳先生，因看到有人在社交媒體上分享相片，指九龍城寨燈飾很似紙紥，感到好奇故特意前來參觀。（董素琛攝）

市民：需待晚上亮燈後判斷顏色是否過艷

黃先生今天路過展品所在的區域，認為展品感覺還好，「就係覺得（九龍寨城牌坊展品）細咗啲囉」。被問及會否覺得展品顏色過於鮮艷，他說該展品始終是燈飾，故要待晚上亮燈後才可判斷。

啟德車站廣場6月30日起設燈飾展。（董素琛攝）

啟德車站廣場6月30日起設燈飾展。（董素琛攝）