啟󠄁德燈飾展花近38萬　當區團體包辦　楊永杰：一蚊公帑都無用過

為了慶祝香港回歸28周年，各區都有不同慶典活動。其中九龍城各界慶典委員會明日（30日）晚起舉行燈飾展，但其中一件作品引起關注，有人認為似「紙紮品」。



九龍城區區議員楊永杰今日（29日）接受《香港01》訪問時表示，展品是由一名內地藝術家耗時一個月、花費約38萬元製成，認為仍在籌備中未必可見預期效果，鼓勵市民一定要參觀看亮燈後成品。他強調這次的慶典創作沒有政府資助，也非區會撥款，「由自己團體承擔、一蚊公帑都無用過。」



九龍城區各界慶典委員會在6月30日至7月6日在啟德站旁空地舉辦慶回歸燈飾展。

九龍城區慶回歸燈飾展分5個主題及由5個裝置代表，分別是全運會、慶祝香港回歸、代表九龍城區的龍頭、九龍城寨牌坊及九龍城寨樓房，當中九龍城寨樓房造型引起關注。（董素琛攝）

楊永杰表示這次燈飾展，分5個主題及由5個裝置代表，分別是全運會、慶祝香港回歸、代表九龍城區的龍頭、九龍城寨牌坊及九龍城寨樓房。其中九龍城寨牌坊採用金色銀色。（董素琛攝）

九龍城區慶回歸燈飾展分5個主題及由5個裝置代表，分別是全運會、慶祝香港回歸、代表九龍城區的龍頭、九龍城寨牌坊及九龍城寨樓房，反映當區特色。（董素琛攝）

九龍城各界慶典委員會明晚（6月30日）至7月6日將在啟德舉行燈飾展，九龍城寨牌坊及九龍城寨樓房造型引起當地居民及網民關注，有人認為似「紙紮品」。

九龍城區區議員楊永杰接受《香港01》訪問時解畫，表示這次燈飾展，分5個主題及由5個裝置代表，分別是全運會、慶祝香港回歸、代表九龍城區的龍頭、九龍城寨牌坊及九龍城寨樓房，充分反映當區特色。

九龍城區慶回歸燈飾展，展品亮燈後效果。圖為代表代九龍城區的龍頭造型飾展。（楊永杰提供圖片）

九龍城區慶回歸燈飾展，展品亮燈後效果。圖為代表迎全運會造型飾展。（楊永杰提供圖片）

九龍城區慶回歸燈飾展，展品亮燈後效果。圖為慶祝香港回歸造型飾展。（楊永杰提供圖片）

裝置花約38萬 由內地藝術家創作

楊永杰說，燈飾及藝術裝置由一名內地藝術家耗費一個月、用約38萬元所創作。 他續指，九龍城各界慶典委員會早前與內地藝術家接洽，將包括全運會、慶祝香港回歸、九龍城寨等5個主題在內的要求，向藝術家提出，委員會亦有份參與創作，事前亦收到藝術家的設計效果圖，滿意後再由內地藝術家實際製作。

楊永杰：自己團體承擔 一蚊公帑都無用過

楊強調，這次燈飾展的團體並沒有申請政府資助，也非區會的撥款。他稱籌備這次燈飾展費用，皆由九龍城區地區委會及九龍城各界慶典委員會在社區募捐得來。

由自己團體承擔、一蚊公帑都無用過！ 九龍城區區議員楊永杰

楊：仍籌備中或暫未有預期效果 值得大家過嚟欣賞

對於有街坊認為燈飾及藝術裝置「好醜」，甚至「似紙紮品」，楊永杰不認同講法。他表示，相關的創作由於仍在籌備中，未必能直接看到預期效果。他提供多張藝術裝置燈飾效果的照片。其中三個包括代表香港回歸、全運會、九龍城區龍頭在黑夜中亮燈後盡顯五光十色；至於另外九龍城寨樓房及牌坊兩個裝置，楊指相關裝置未完成佈置及駁電，需待明晚燈飾展才能看到。

他指燈飾及藝術裝置接近當初的效果圖，「我自己睇都幾接近我哋城寨、甚至全運、九龍城代表嘅龍頭，都似樣同美觀。」他表示，明晚正式展出時燈飾有色彩繽紛的一面，鼓勵市民一定要參觀，他有信心在展出時與效果圖相符般美觀，「值得大家過嚟欣賞！」

楊永杰表示這次燈飾展，分5個主題及由5個裝置代表，分別是全運會、慶祝香港回歸、代表九龍城區的龍頭、九龍城寨牌坊及九龍城寨樓房，充分反映當區特色。（董素琛攝）

《香港01》記者下午到訪該創作，見主辦方仍在籌備中。（董素琛攝）