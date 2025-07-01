朗思國際學校停辦｜教育局促校方盡快退還建校債券　未接轉校查詢

位於九龍塘的私立小學朗思國際學校（Think International School），上周突然向家長宣布將於本學年完結、即7月31日起停辦，又指未能確認未來數個月的財務情況，家長現時未知能否贖回20萬元學校債券。



教育局昨日（30日）確認，已收到朗思國際學校及朗思國際幼稚園（美孚）停辦的通知，強調非常關注事件，並敦促校方盡快退還建校債券。



位於九龍塘的私小朗思國際學校（Think International School），上周突然向家長宣布將於本學年完結即7月31日起停辦，又指未能確認未來數個月的財務承諾。（資料圖片）

據悉校方曾與多個潛在「買家」商討接手 惟未能成事

朗思國際學校上周向家長發電郵，表示將於7月31日起停辦，又指由於停辦會涉及很多未能預計的開支，故校方現時未能確認未來數個月的財務承諾。據了解，校方曾與多個潛在「買家」商討賣盤一段長時間，惟未能成事，最終決定停辦。

教育局敦促校方盡快退還建校債券

教育局昨日表示得悉事件後已立即聯絡學校，確保學生學習不受影響。局方目前無接獲轉校查詢，已敦促校方盡快按協議退還建校債券及相關款項，若發現學校違反任何規定將會嚴肅處理。

局方又指，私立學校的營運及財務狀況受不同因素影響，家長應先了解集資計劃的詳情、合約條款及條件等，考慮相關風險。