朗思國際學校7.31停辦　教育局未接獲通知　家長憂20萬元債券不保

位於九龍塘的私立小學朗思國際學校（Think International School），上周突然向家長宣布將於本學年完結、即7月31日起停辦，又指未能確認未來數個月的財務承諾，即家長現時未知能否贖回20萬元學校債券。該校網頁現時已未能瀏覽。



教育局指，並未接獲朗思的結業通知，正與學校了解情況。局方亦已要求學校，如經營情況有任何轉變，須盡快通知家長和教育局。



位於九龍塘的私小朗思國際學校（Think International School），上周突然向家長宣布將於本學年完結即7月31日起停辦，又指未能確認未來數個月的財務承諾。（資料圖片）

據悉校方曾與多個潛在「買家」商討接手 惟未能成事

朗思國際學校上周向家長發電郵，表示將於7月31日起停辦，又指由於停辦會涉及很多未能預計的開支，故校方現時未能確認未來數個月的財務承諾。據了解，校方曾與多個潛在「買家」商討賣盤一段長時間，惟未能成事，最終決定停辦。

教育局正與學校了解情況 提醒盡快通知家長和局方

教育局表示，並未接獲朗思的結業通知，正與學校了解情況。教育局亦已要求學校，如經營情況有任何轉變，須盡快通知家長和教育局。當局亦指，會與校方保持聯繫，為有需要的家長和學生提供協助，並已敦促學校與持份者保持充分溝通，盡快按照協議退還建校債券及相關款項，並確保學生的教育不受影響。

朗思國際學校於2003年創立，提供國際文憑小學課程（IB PYP），小學一至三年級學費為每年12.6萬元，而小四至小六則為13.3萬元。