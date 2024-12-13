漢鼎書院｜涉未能債還債券　警接獲12名市民報案　涉款約620萬

漢鼎書院被揭未能向離校家長償還債券，警方回覆查詢指，截至12月11日，西區警署接獲12名相關市民報案，涉款合共約620萬元。



漢鼎書院被揭未能向離校家長償還債券。(資料圖片)

警方指，截至12月11日，西區警署接獲12名市民報案，指其子女入讀香港仔黃竹坑道一學校時購入學校債券，惟其子女退學後未獲退還相關款項，涉款合共約620萬元。案件列作「求警調查」，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

漢鼎書院一批家長投訴，指學校涉違約未能償還債券餘額。跟進事件的民建聯立法會議員梁熙表示，接獲逾50名家求助，每人購買約60萬元或以上的建校債券，涉款約3000萬元。

漢鼎書院創校校監徐莉接受傳媒訪問時，承認辦團欠債約1億，正與投資機構洽談，家長給予5年寬限期，相信5年內有能力解決所有欠債問題。惟翻查其財務報表，至2022年，該辦學團體虧損額達近2億。

教育局去年8月成立審批機制，規管私校收取債券、資本費、提名權費等。當局指，今年4月已要求學校停收建校債券費，並要求校方向教育局清楚交代未來的發展路向。