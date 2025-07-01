16歲港籍少年攀爬四川四姑娘山墜亡　入境處：按家屬意願提供協助

一名16歲少年6月30日攀爬四川四姑娘山時，從二峰埡口滑墜死亡。根據「四姑娘山風景名聲區管理局」發出的情況專報，死者是一名常住深圳的香港人，以港澳通行證（即回鄉證）報團。



本港入境處今晚（7月1日）表示，獲悉事件後，已即時透過香港駐成都經濟貿易辦事處跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。



有網民在小紅書發文稱，四川阿壩四姑娘山景區二峰，有登山者從四姑娘山二峰埡口滑墜死亡。（小紅書）

有網民在小紅書發文稱，四川阿壩四姑娘山景區二峰，有登山者從四姑娘山二峰埡口滑墜死亡。（小紅書）

景區管理局：死者常住深圳

一個由「四姑娘山風景名勝景區管理局」發出的情況專報指，一名16歲、常住深圳市的香港籍男生，持港澳通行證，他於6月28日報名參加一個旅行社組織的四姑娘山戶外活動，並於29日前往海子溝景區。

有消息指，死者常住深圳，並是一名香港人。（小紅書）

少年海子溝小溝時意外滑墜失聯 找到時已無生命體徵

該專報指，6月30日，該名男子從四姑娘山二峰撤至海子溝小溝時，意外滑墜失聯。當日12時40分，救援隊發現該男子，經醫護人員診斷，發現已無生命體徵。該專報指，四姑娘山管理局已成立專項事故善後小組，負責調查、家屬聯絡及保險理賠等工作。

有目擊者嚮導稱聽到少年高呼「救命」 登山杖仍插在雪中

在網上，一名自稱目擊者的嚮導表示，他於6月30日登上二峰。約7時半，他聽到有人大喊，隨後見到一名男子在山上翻滾了一下，然後頭部朝下滑墜，並高呼「救命」。他曾去拉起該男子，但沒有拉住。

有其他網民亦指目擊事件，稱當時該名男子的登山杖仍插在雪中，「眼睜睜看著男生滑下去。」亦有人嘗試用航拍機搜尋，僅找到一灘血。

有其他網民亦指目擊事件，稱當時該名男子的登山杖仍插在雪中。（小紅書）

入境處：駐成都辦繼續與當事人家屬保持緊密聯繫

入境處指，獲悉事件後，已即時透過駐成都辦跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。入境處指，會與駐成都辦繼續與當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件。

四姑娘山景區在《戶外風險告知書》提示，戶外活動是一項具有高度危險性、不可預知風險、採取保護或救助措施也不能完全排除險情發生的活動，本告知書中的戶外活動是指在四姑娘山景區開放區域內進行攀岩、攀冰、體驗型攀登、徒步、露營、科考、漂流、攝影、拓展、遠足、騎行等戶外活動。