網傅四姑娘山積雪融化殆盡「萬年冰川裸了」　官方闢謠稱不可能

內地多地高溫持續之際，日前有微博網民圖文並茂地表示，位於四川境內、海拔5000至6000米的四姑娘山積雪融化殆盡，「萬年冰川裸了」。事件引發網民熱議，對此，四姑娘山管理局周三（17日）回應，指肉眼所見的冰川面積和實際相差較大，看不到冰川全貌，只能看到邊緣， 強調全部融化不可能，該區域內多處冰川現狀況良好。



上述網民表示，照片是他上周在四姑娘山景區紅杉林拍到的幾個雪峰，但除了這幾座山，其餘幾座峰也已沒多少雪。據照片顯示，當時天氣晴朗，但覆蓋在峰上面的不是積雪，而是一層薄薄的綠植。不過隨即有網民質疑稱，雙橋溝這幾座山本來積雪就不多，除非該博主前幾天去長坪溝那邊拍出來么妹峰是圖中樣子，才能證明四姑娘山的積雪確已融化殆盡。

網傅照片。（上游新聞）

據悉，四姑娘山景區由「三溝一山」組成，即四姑娘山、雙橋溝、長坪溝、海子溝，其中四姑娘山居中，東、中、西分別有海子溝、長坪溝、雙橋溝。上述網民拍照的紅杉林景區位於雙橋溝約3000米。在四姑娘山三條溝中，雙橋溝海拔相對較低，也是開發最深入、景色最豐富、最適合大眾旅遊的景區。而上述表達質疑的網民所指的么妹峰則位於海子溝，屬四姑娘山的主峰，海拔6250米，為四川第二高峰。

對於積雪融化殆盡，四姑娘山管理局的工作人員表示，全部融化肯定是不可能的。他解釋，夏天冰川的量和冬天肯定無法相比，今年的氣溫也確實較往年要高一些，冰川融化的速度相對以前可能也要快一些，肉眼所見的冰川確實會少很多，但強調在正常閾值內，不會對冰川總體造成太大影響，該區域內多處冰川現情況良好。

上述工作人員又指，四姑娘山冰川主要分佈在海拔4600米以上的陰坡，在紅杉林地帶，普通遊客只用肉眼而不使用無人機這種特殊設備，只能看到冰川的邊緣，是看不到冰川全貌的，而實際上在很多遊客看不到的地方，仍有大塊大塊的冰川存在，像么妹峰這種海拔較高的地方，夏天能看到的冰川也確實更多。