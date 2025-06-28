順豐控股配售為中長線發展　股價回調成進場良機｜聶振邦

根據港府財政司司長陳茂波上週在「財富管理博覽2025」上披露的最新資料，今年首五個月港股日均成交金額超過2,400億元，按年增加1.2倍﹔同期港股的新股集資額暫列全球首位，接近900億元。數字反映今年以來港股投資氣氛優良，高位承接力不減﹔新股集資亦見蓬勃，不難看到利好氛圍同樣帶動已上市企業股本集資積極。因此現為亞洲最大及全球第四大綜合物流服務供應商，現為多項股指（滬深300指數、MSCI新興市場指數及富時中國50指數等）成份股的順豐控股（6936），把握時機在周四（6月26日）開市前宣布配股及發行可換股債券。



配售旨在提升H股流動性

今次配股涉及發行7,000萬股H股，集資總額約29.5億元，以及發行為期363日的零息可換股債券，集資金額同約29.5億元，合共約59億元。兩項集資除了為提升H股流動性，擴大股東基礎，集團亦有意將所得集資強化自身國際及跨境物流能力、研發先進技術及數字化解決方案以及優化集團資本結構。配股價為42.15元，較周三收報46.2元折讓8.77%，少於一成屬「低折讓配股」，反映集團已考慮到未來發展及已有股權權益之間的平衡。

順豐控股日前宣布配股及發行可換股債券，籌集59億元。（貝殼財經）

配售無礙大型優質企業龍頭定位

市場未及消化集資消息，當日開市首分鐘一度低見42.95元，跌逾7%，隨即見買盤承接，跌幅收窄，收盤僅跌4.11%，說明投資者理性投資。今次H股配售及可轉債發信無礙集團在物流界並在中港股市眾多大型股份之中的優質企業定位。股債結合的集資架構亦彰顯集團財務管理具有高度紀律性，不僅關注增強H股流動性，而且希望通過換股債條款減少現有股東權益被攤薄風險，充分展示顧全大局的考量。集團在2024年11月在港上市成為快遞行業的新裡程碑和增長機遇，今次發行的股債結合產品也為投資者在當前急速變化市場中提供更靈活的投資選擇。

（圖片來源：順豐速運）

為市場帶來對集團業務發展的樂觀預期

至於投資者公認順豐控股在資本市場為大型優質企業，不但由於在亞洲並全球物流業位處前沿位置，同時在深化推進「亞洲唯一」的戰略下，集團通過戰略網絡擴張和持續升級其服務和解決方案來加大對全球影響力﹔定位國際業務成為集團第二大增長引擎。於2024年，供應鏈及國際業務對集團的收入貢獻，按年增長17.5%，印證集團秉持快速、可靠、以客戶為中心的承諾，產生優良成果。而集團擁有數字化技術，將有助推動智能化及綠色供應鏈發展，能為市場帶來樂觀業務前景。

本身周三A股和H股分別收報50.29元人民幣（折合54.99元） 和46.2元，後者折讓約16%，配合昨日H股跌幅大於A股，折讓擴大至約18%。目前順豐控股港股已回到低於20倍市盈率，配合今年首季集團股東應佔溢利約22.34億元人民幣，按年增長近17%，連續四年同期錄得增長。順豐積極採取「激活經營」策略，加大對前線業務的授權與激勵，展現出強勁的增長勢頭，同時，公司業績第二季有五一黃金周和618購物節的節慶加持，市場憧憬期內業績表現更強勁，加上今次股債配售消息令股價回調，對於中長線，以及喜歡追求質量資本增值的投資者而言，絕對是進場良機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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