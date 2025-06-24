不敵虧損與競爭　內地社區團購風光不再　美團、拼多多皆關閉業務

曾席捲中國的社區團購模式，因低價補貼搶佔市場而掀起熱潮，卻因巨額虧損與消費習慣改變，逐漸失寵。據內媒《第一財經》近日報道，多家電商巨頭如美團、拼多多等已陸續關閉相關業務，轉向其他零售模式。



社區團購以社區為單位，由「團長」向居民推廣生鮮等商品，消費者於團購點自取，幫助業者降低成本並擴大客源。電商平台曾以補貼與優惠策略壓低價格，引發市場爭奪戰，甚至壟斷爭議。然而，報道指出，該模式已難以為繼，多家平台相繼停止運營。

6月23日，美團旗下的「美團優選」在福建、湖北、四川、江蘇、北京等地突然停止服務，引發網友熱議。一名團長表示：「突然就停了，沒人解釋，完全不知道怎麼回事。」美團隨後發布公告，證實暫停部分區域業務，強調將進行戰略轉型，探索更高效的社區零售模式。

美團優選社區團購曾紅極一時。（網上圖片）

一名從事團購五年的團長透露，近年來訂單量顯著下滑，從每日300至400件銳減至40至100件，收入也從每日200元（人民幣．下同）降至40至80元。報導指出，社區團購的撤退主因是持續燒錢卻難以盈利。以美團為例，2021年美團優選每季虧損均大幅增長，第三季虧損高達109.1億元，同比激增437.5%。

中國連鎖經營協會客座顧問莊帥分析，社區團購主要吸引中老年客群，但該群體規模縮小，且部分客源被直播電商分流。此外，團長管理成本高、難度大，導致盈利困難。他預測，隨著社區團購式微，電商將全面轉向B2C模式，尤其是已被證明具高盈利能力的「即時零售」，可與外送及傳統電商深度整合，成為未來主流。