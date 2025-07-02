旅發局公布委任劉鎮漢為新總幹事　8月4日履新

旅發局今日（7 月2 日）宣布，委任劉鎮漢為旅發局總幹事，將於今年8月4 日履新，接替將會離任的程鼎一。劉鎮漢曾出任旅發局總幹事約12年，現為「香港人才服務辦公室」總監。



劉鎮漢曾出任旅發局總幹事約12年，現為「香港人才服務辦公室」總監。(資料圖片)

旅發局主席林建岳表示，感謝現任總幹事程鼎一在過去六年帶領旅發局，渡過疫情挑戰，帶動旅遊業疫後穩步復甦，為香港旅遊業作出重大貢獻。

程鼎一於2019 年加入旅發局，在疫情期間，推出「旅遊 ‧ 就在香港」等計劃，鼓勵市民「做自己的旅客」。在疫情過後，程鼎一復辦多項大型活動和推出「Hello Hong Kong」宣傳計劃，推動旅遊業復甦。

林建岳表示，歡迎劉鎮漢加盟旅發局，形容他擁有豐富的旅遊業和市場推廣經驗，並富有卓越的領導和管治才能，是擔任總幹事的理想人選，相信他必能夠帶領旅發局團隊，根據《香港旅遊業發展藍圖2.0》訂定的方向，推動旅遊業更上一層樓，鞏固香港成為一個更多元化體驗的世界級旅遊目的地。

劉鎮漢曾任旅發局總幹事12年 現為人才辦總監

劉鎮漢於2007 年至2019 年間曾出任旅發局總幹事，旅發局指，他帶領旅發局以創新策略及宣傳手法，掌握旅遊市場趨勢，謀劃不同發展契機，並持續和旅遊業界及不同持份者緊密合作。他於2023 年10 月，出任為香港政府勞工及福利局「香港人才服務辦公室」總監。