林建岳重掌旅發局不追求訪港人數　目標吸過夜客　研商務醫療旅遊

【旅發局／林建岳／MAMA Awards／醫療旅遊／電影旅遊／九龍城寨】近年訪港旅客人數持續上升，不過佔絕大比數的內地客近年興起「窮遊」、一日遊，不願留港過夜。再度出任旅遊發展局主席的林建岳今日（30日）表示，他的目標是吸引更多過夜客，延長他們留港日數，而非追求訪港旅客人數。他將推動醫療旅遊及一程多站，重點將香港與⼤灣區其他城市⼀併包裝，推出更多產品吸引旅客，「𠵱家平均3.2晚，可唔可以去到3.8晚、4晚呢？」



他認為可爭取更多內地城市開放「⼀簽多⾏」，包括北京及上海等，又透露將於7月份與私家醫院商討推出醫療旅遊套裝，吸引商務旅客來港做生意時，順道接受身體檢查。



林建岳曾在2013年至2019年擔任旅發局主席，他在今年4月1日接替彭耀佳，第二次出任旅發局主席，任期至2027年3月31日。（資料圖片）

林建岳曾在2013年至2019年擔任旅發局主席，他在今年4月1日接替彭耀佳重掌旅發局，任期至2027年3月31日。他今午再度以旅發局主席的身份與傳媒午聚。

針對商務旅客度身訂造旅遊套裝︰爸爸去做生意、小朋友去迪士尼

談及旅遊業的未來看法，林建岳表示香港是最安全城市之一，對於東南亞旅客擁有優勢，適合一家大小旅遊。他認為可針對商務旅客，為他們度身訂造旅遊套裝，「朝早四五點去行山，之後食早餐，爸爸去做生意，小朋友去迪士尼，夜晚可以同家人食飯。」

林建岳透露將於7月份與私家醫院開會，商討推出醫療旅遊套裝。（資料圖片）

7月與私家醫院商討推醫療旅遊 冀商務客來港順道身體檢查

林建岳以大灣區旅客為例，他們對香港醫療抱有信心，而不少本地醫生正在大灣區行醫，他透露將於7月份與私家醫院開會，商討推出醫療旅遊套裝，吸引商務旅客來港出席大型國際展覽及會議時，順道接受身體檢查。

林建岳補充，重點將香港與大灣區其他城市⼀併包裝，推出旅遊產品吸引旅客「⼀程多站」，同時爭取內地城市開放「一簽多行」，包括北京及上海等。

旅發局推出最新的旅遊宣傳活動「香港．盛夏派對」。（旅發局圖片）

不追求訪港旅客數字 未來主力通過「包裝」吸過夜客

新冠疫情結束後，內地旅客重返本港，不過他們的旅遊模式改變，傾向即日往返內地。林建岳強調不追求訪港旅客數字，但着重旅客的留港時間，目前旅客平均留港3.2晚，未來需要思考如何吸引過夜旅客，增加他們的留港日數。

林建岳初步計劃透過「包裝」吸客，例如旅發局最新推出的夏季宣傳活動「香港盛夏派對」，結合演唱會、香港迪士尼20周年、港產大熊貓龍鳳胎一歲生日等，期望可延長旅客的逗留時間，吸引他們一訪再訪。「𠵱家平均3.2晚，可唔可以去到3.8晚、4晚呢？」

MAMA AWARDS今年將移師至啟德體育園主場館舉行。圖為去年MAMA AWARDS的表演。（MAMA AWARDS Twitter 相片）

林建岳有份游說MAMA Awards重返香港辦頒獎禮

韓國大型流行音樂頒獎禮MAMA Awards（MAMA亞洲音樂大獎）日前在社交媒體公布，將於今年11月28至29日在啟德體育園主場館舉行，即時隔7年再重臨香港。林建岳回應提問時證實消息，並透露他有份游說主辦方重返香港一連兩日舉行頒獎禮。

翻查資料，香港在2012年至2018年曾連續7年是MAMA的主辦地，第一年在灣仔會展舉行，其後連續6年在亞洲博館舉辦，至2018年後移師至其他國家或地區舉辦。

位於九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」電影場景展已在2025年5月24日正式向公眾開放。（資料圖片／廖雁雄攝）

擬與貿發局合作向穆斯林商務客發放資訊

此外，旅發局目標推廣穆斯林旅遊，林建岳表示今年已有許多中東官員和商務旅客訪港，生意往來愈見頻繁，目前本港已有不同的穆斯林友好設施、食肆及酒店等，計劃未來與貿發局合作，向商務旅客發放更多資訊。

林建岳指出，電影也可帶動旅遊業，例如贏盡口碑的《九龍城寨之圍城》便是成功的例子。他認為港產片取景地可重新打造成旅遊景點，吸引旅客來港打卡影相。