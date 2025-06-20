旅發局6.23推「香港盛夏派對」　一文看清逾150項優惠及領取方法

香港旅遊發展局（旅發局）今日（20日）宣布，今年夏季將以「香港盛夏派對」為主題推廣，與本港旅遊相關業界大送各項優惠，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、山頂纜車、酒店住宿買一送一等，向旅客和市民提供逾150項夏日禮遇和消費優惠。



每位旅客或香港居民可領取每款優惠券一張，除了限量優惠外，每款優惠券使用過後，均可重複領取。各優惠券都會在頁面上標示有效日期，旅客及市民在使用前要仔細閲讀及留意有效期，以免錯失優惠機會。感興趣的旅客及市民可在下周一（23日）中午12時起，透過旅發局「香港盛夏派對」指定專頁内領取。其中設有旅客專享優惠，名額有限，先到先得。



香港旅遊發展局（旅發局）全新夏季主題推廣「香港盛夏派對」，向旅客及市民送上超過150項夏日禮遇及消費優惠。（旅發局截圖）

七大旅客專享禮遇 體驗歡樂訪港之旅

暑假將至，旅發局為訪港旅客送上專屬的免費旅遊產品及消費折扣優惠，當中優惠包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、山頂纜車、港鐵機場快綫、Big Bus Tours、香港水上的士維港遊和香港東方之珠維港遊。

當中香港迪士尼樂園除了為旅客提供樂園限定明信片換領外，亦提供免費提早入園證，每日限額50張。第一批入園證會在6月23日中午12時開始領取，而第二批就會在7月23日中午12時開始。

此外，在7月5日至8月31日入場香港海洋公園，便會送贈「盛夏派對禮包」，内含特色大熊貓行李牌及樂園優惠券等，喜愛大熊貓的旅客千萬不要錯過。

訪港旅客可享七大旅遊禮遇，體驗歡樂香港之旅。（旅發局提供）

全城齊享夏日消費心動優惠

除了旅客專屬旅遊禮遇外，全城多間酒店、景點、公共交通營運商，以及「優質旅遊服務」計劃認可的零售和餐飲商戶也鼎力支持旅發局「香港盛夏派對」推廣，向本地市民及旅客提供超過150項夏日消費優惠，當中約70項屬於買一送一優惠，例如酒店早或晚自助餐及下午茶、酒店套房住宿、維港遊自助晚餐、港式糖水飲品、消暑雪糕和飲品、保健產品、床上用品、食肆指定食品或套餐、歡樂時光飲品、百貨公司指定貨品、運動用品零售店指定貨品等。另外還有城中林林總總的消費折扣優惠，供市民及旅客選擇。

每位旅客或香港居民可領取每款優惠券一張，除了限量優惠外，每款優惠券使用過後，均可重複領取。各優惠券都會在頁面上標示有效日期，旅客及市民在使用前要仔細閲讀及留意有效期，以免錯失優惠機會。

另外，部份「香港盛夏派對」夏日禮遇及消費優惠，僅限於Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台的註冊用戶，不論旅客抑或本地市民，均須成為註冊用戶方合資格領取這些禮遇及優惠。部分優惠數量有限，先到先得。

部份「香港盛夏派對」夏日禮遇及消費優惠，僅限於Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台的註冊用戶，不論旅客或市民，均須成為註冊用戶方合資格領取這些禮遇及優惠。（旅發局提供）

想了解更多的旅客及市民可在下周一（23日）中午12時起，透過旅發局「香港盛夏派對」指定專頁内領取或選擇，先可參閲相關【附件】或從「香港盛夏派對」推廣專頁内，率先御覽各項禮遇及消費優惠詳情。