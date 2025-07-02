「菲律賓mirror」9月來港開演唱會　李嘉誠基金會派飛請外傭睇

有「菲律賓mirror」之稱的菲律賓人氣天團「SB19」早前宣布，將於9月首度來港假麥花臣場館開唱。李嘉誠基金會今日（2日）宣布，將會購買部分門票，並透過非政府機構（NGO）向外籍家庭傭工提供。



李嘉誠基金會今日公布將會購買部分「SB19」香港演唱會門票，並透過非政府機構（NGO）向外籍家庭傭工提供。（Live Nation圖片）

菲律賓男子人氣天團「SB19」有「菲律賓mirror」之稱。(SB19 Facebook專頁圖片）

菲律賓男子人氣天團「SB19」有「菲律賓mirror」之稱。(SB19 Facebook專頁圖片）

菲律賓男子人氣天團「SB19」有「菲律賓mirror」之稱。(SB19 Facebook專頁圖片）

天團「SB19」9月14日麥花臣場館館舉行首個香港巡演

Live Nation上周五宣布，菲律賓人氣天團「SB19」將於9月14日在旺角麥花臣場館館舉行首個香港巡演「SB19 Simula at Wakas World Tour in Hong Kong」。

據新聞稿介紹，由五位成員組成的「SB19」是首個獲得Billboard Music Awards提名的菲律賓藝人，曾有單曲蟬聯Billboard人氣歌曲榜冠軍七周、2025年其中一首新作更空降Billboard全球數位歌曲銷售榜榜首。該組合2018年成立，現時其YouTube官方頻道已有404萬個訂閱者，最高播放量的歌曲有過1.1億觀看次數。

往年會向外傭派發迪士尼樂園門票的李嘉誠基金會，今日公布將會購買部分門票，並透過非政府機構（NGO）向外籍家庭傭工提供，「請佢地睇『菲律賓mirror』香港演唱會」。

菲律賓男子人氣天團「SB19」有「菲律賓mirror」之稱。(SB19 Facebook專頁圖片）

菲律賓男子人氣天團「SB19」有「菲律賓mirror」之稱。(SB19 Facebook專頁圖片）