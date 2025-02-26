養和獲李嘉誠基金會捐3000萬元　6年資助逾百人心臟導管手術

養和心臟科中心2018年起獲李嘉誠基金會支持，為有經濟需要人士推出「心臟導管介入資助計劃」，免病人錯失診治良機。計劃至今推行逾6年，李嘉誠基金會已投入3,000萬元，逾百名病人按手術種類獲資助18萬至50萬元不等。目前，計劃接受資助申請。



養和心臟科團隊致力以專業貢獻社群公益，自2018年起獲李嘉誠基金會的支持，養和心臟科中心推出「心臟導管介入資助計劃」，資助有需要人士接受治療。（養和醫院提供圖片）

主要服務四類心臟病 病人獲大幅分擔費用

「心臟導管介入資助計劃」專為有需要及符合條件要求的患者提供手術資助，主要服務四類心臟病病人，包括冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人。在計劃下，基金會資助手術相關費用，而養和醫院及參與計劃的醫生，則會減收部份住院費及醫生費。

在逾百名受惠病人中，有68人進行冠狀動脈支架植入手術、20宗經導管主動脈瓣置換手術、11宗二尖瓣或三尖瓣夾合手術，以及10宗左心耳封堵手術。由於須植入的支架、人工心瓣、心瓣夾等精密設備均較為昂貴，縱使病人仍須負擔部份手術費用，但因計劃獲得資助大大減輕經濟壓力。

養和心臟科中心與心導管及介入治療中心已成立20年，兩個中心的醫護團隊攜手合作，以病人為本，提供由預防以至治療的全面服務。（養和醫院提供圖片）

受惠者生活質素改善 曾因經濟狀況擬延遲治療

67歲的楊先生是受惠者之一，他被驗出有心臟雜音，及後氣促增加、運動量下降，雖服藥物控制病情，但症狀未好轉。經轉介至養和心臟科中心詳細評估，確診患有主動脈心瓣嚴重狹窄，獲提供約50萬元資助。他去年1月接受「經導管主動脈瓣置換術」（TAVI），由於導管手術創傷性低、復原快，術後約一星期內已出院。

楊先生表示，術後的生活質素有很大改善，不但能輕鬆上落樓梯，就連行山郊遊也完全不成問題。他指出，當初曾考慮到經濟狀況，要自行承擔手術費用，或會選擇延遲治療，錯失黃金治療機會，「衷心感謝李嘉誠基金會及養和醫院」。

圖為養和醫院。（資料圖片）

計劃現接受申請 可經心臟科專科醫生轉介

計劃現接受資助申請，有經濟需要的病人可經心臟科專科醫生轉介，養和心臟科中心醫生團隊將根據患者的病情、經濟狀況，以及預期術後對其生活質素的改善等因素進行審批。有需要人士可與養和心臟科中心聯繫，又或電郵至養和醫院與李嘉誠基金會「心臟導管介入資助計劃」。