李嘉誠基金會捐治肝癌儀器予劍橋大學及史丹福大學

李嘉誠基金會繼向本地醫院捐贈「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy儀器，基金會今日（17日）公布，近日先後向英國劍橋大學及美國史丹福大學醫學院共捐贈兩部，以加速尖端無創癌症治療技術的臨床應用，惠及更多病人。



該儀器目前已在本港三間私家醫院使用，即港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院，基金會董事周凱旋稱，李嘉誠收到許多香港病人的感謝信，稱他們的生活因成功的Histotripsy治療而得到改變。



李嘉誠基金會2024年11月19日也曾向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統，將於今年初開始使用，中大威院團隊將為共30名肝癌患者進行這個嶄新療法。（資料圖片/夏家朗攝）

李嘉誠基金會主席李嘉誠與養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（右）見面，這是李嘉誠首次見到Histotripsy 2.0系統。（養和醫療集團提供圖片)

養和醫療集團已完成肝癌組織碎化治療培訓的團隊，與李嘉誠（前左）及李維達院長（前右)合照。（養和醫療集團提供圖片)

李嘉誠基金會主席李嘉誠親身參與肝癌無創組織碎化系統的示範。（養和醫療集團提供圖片)

英國劍橋大學成歐洲首家引入Histotripsy儀器機構 今夏開始使用

李嘉誠基金會表示，向英國劍橋大學的捐贈，使其成為英國乃至全歐洲首家引入Histotripsy儀器的機構。 這項技術將率先應用於劍橋大學醫院國民保健服務基金會信託（Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust）旗下的愛丁布魯克醫院（Addenbrooke's Hospital），預計將於今年夏季開始治療首批國民保健服務（NHS）的肝癌患者。

基金會表示，是次捐贈得以迅速落實，有賴英國政府創新及務實的政策支持。英國衛生與社會保障部（Department of Health and Social Care）透過其「創新型設備普及途徑計劃」（Innovative Devices Access Pathway programme），簡化相關監管程序，加速這項突破性技術的引進。

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周凱旋：李嘉誠收到許多香港病人的感謝信

基金會董事周凱旋上周親赴劍橋大學出席捐贈儀式，主禮嘉賓包括英國衛生與社會保障部副部長Baroness Merron。她在致辭時說，李嘉誠收到許多香港病人的感謝信，稱生活因成功的Histotripsy治療而得到改變，其正面影響立竿見影。

周凱旋引述李嘉誠常提及的佛學哲理——「救人一命，勝造七級浮屠」，並表示：「今天，我們有幸透過Histotripsy及相關創新科技幫助拯救生命，每一個生命都如最宏偉的寶塔一樣彌足珍貴。」

李嘉誠基金會董事周凱旋上周親赴劍橋大學出席捐贈儀式。（基金會提供圖片)

基金會再捐一部予美國史丹福大學

基金會向美國史丹福大學醫學院捐贈第二部Histotripsy儀器，是雙方在醫學領域緊密合作的最新篇章，旨在共同突破癌症治療的界限，再次彰顯李嘉誠先對該學府的長期支持。基金會表示，李與史丹福大學的深厚友誼始於40多年前，基金會的慈善支持為大學的科研、教育和病患護理注入了源源不絕的動力。

李嘉誠基金會主席李嘉誠與養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（右）見面，這是李嘉誠首次見到Histotripsy 2.0系統。（養和醫療集團提供圖片)