李嘉誠基金會捐治肝癌儀器予劍橋大學及史丹福大學
李嘉誠基金會繼向本地醫院捐贈「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy儀器，基金會今日（17日）公布，近日先後向英國劍橋大學及美國史丹福大學醫學院共捐贈兩部，以加速尖端無創癌症治療技術的臨床應用，惠及更多病人。
該儀器目前已在本港三間私家醫院使用，即港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院，基金會董事周凱旋稱，李嘉誠收到許多香港病人的感謝信，稱他們的生活因成功的Histotripsy治療而得到改變。
英國劍橋大學成歐洲首家引入Histotripsy儀器機構 今夏開始使用
李嘉誠基金會表示，向英國劍橋大學的捐贈，使其成為英國乃至全歐洲首家引入Histotripsy儀器的機構。 這項技術將率先應用於劍橋大學醫院國民保健服務基金會信託（Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust）旗下的愛丁布魯克醫院（Addenbrooke's Hospital），預計將於今年夏季開始治療首批國民保健服務（NHS）的肝癌患者。
基金會表示，是次捐贈得以迅速落實，有賴英國政府創新及務實的政策支持。英國衛生與社會保障部（Department of Health and Social Care）透過其「創新型設備普及途徑計劃」（Innovative Devices Access Pathway programme），簡化相關監管程序，加速這項突破性技術的引進。
周凱旋：李嘉誠收到許多香港病人的感謝信
基金會董事周凱旋上周親赴劍橋大學出席捐贈儀式，主禮嘉賓包括英國衛生與社會保障部副部長Baroness Merron。她在致辭時說，李嘉誠收到許多香港病人的感謝信，稱生活因成功的Histotripsy治療而得到改變，其正面影響立竿見影。
周凱旋引述李嘉誠常提及的佛學哲理——「救人一命，勝造七級浮屠」，並表示：「今天，我們有幸透過Histotripsy及相關創新科技幫助拯救生命，每一個生命都如最宏偉的寶塔一樣彌足珍貴。」
基金會再捐一部予美國史丹福大學
基金會向美國史丹福大學醫學院捐贈第二部Histotripsy儀器，是雙方在醫學領域緊密合作的最新篇章，旨在共同突破癌症治療的界限，再次彰顯李嘉誠先對該學府的長期支持。基金會表示，李與史丹福大學的深厚友誼始於40多年前，基金會的慈善支持為大學的科研、教育和病患護理注入了源源不絕的動力。