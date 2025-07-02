内地人聲稱駕水上電單車入本港水域無違法　入境處：必須申報

内地社交平台近日有人上載影片，自稱駕駛水上電單車從佛山、三亞等内地城市進入香港。有留言表示，他曾被香港水警查牌，對方禁止他泊岸，但容許他在香港水域停留。



《香港01》向政府部門查詢相關行為是否涉非法入境。其中入境處指，任何訪港船隻若要進出香港水域，須在抵港或緊接船隻離開香港前，提交全體船員和乘客的訂明詳情作檢查，否則屬犯罪，可判罰款12萬港元；海事處指，任何船隻的擁有人，必須在進入香港水域前不少於24小時，向海事處申請允許，若違反即屬犯罪。



内地社交平台有人上載影片，自稱駕駛水上電單車從佛山、三亞等内地城市進入香港。（網上圖片）

聲稱由港珠澳大橋海域入維港 不靠岸可合法短暫停留

有人在内地社交平台上載影片，聲稱從内地水域駕駛水上電單車至香港，途徑港珠澳大橋海域、珠江口萬山群島東奧島及維多利亞港等地。

有留言表示，如不靠岸則是合法性短暫停留，無需向香港有關部門報備；亦有人指，他曾經被香港水警查牌，對方指他可作停留，但不可泊岸。

有留言指無需向香港部門報備。（網上圖片）

内地社交平台有人上載影片，自稱駕駛水上電單車從佛山、三亞等内地城市進入香港。（網上圖片）

入境處：任何訪港船隻入境需提交全體船員和乘客名單檢查

入境處回覆查詢指，根據《入境條例》，任何訪港船隻若要進出香港水域，船長均須在船隻抵達香港或緊接船隻離開香港前，向入境處提交全體船員和乘客的訂明詳情作檢查，以便辦理出入境檢查手續。

處方指任何人倘無合理辯解而明知地違反有關法例即屬犯罪，可處罰款12萬元。此外，任何人如在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港即屬犯罪。一經定罪最高可被判罰款2.5萬元及監禁三年，協助及教唆者同罪。

海事處：任何船隻負毒入香港水域前須申請允許

海事處則指，根據《船舶及港口管制規例》（第313A章），任何船隻的擁有人或其本地代理人或船長，須在該船隻進入香港水域前不少於24小時，向海事處申請允許。如船隻的擁有人及船長違反有關法例，即屬犯罪，⼀經定罪，可各被處罰款最高5萬元。

警方表示，水警總區一直與相關部門保持溝通，積極協助相關部門防止及打擊在本港水域內之非法活動，亦會定期與相關部門進行聯合行動。水警總區會繼續密切留意情況，如發現違法行為，水警總區將會採取執法行動或轉交相關部門跟進。