賣緬甸新娘到河南、安徽：偷渡女子入境需走7天7夜山路，一單20萬

5月23日，知名打拐志願者上官正義公開發文舉報，稱自2024年10月起，河南省周口市沈丘縣，安徽省六安市、合肥市肥東縣等地有一中介組織將緬甸女子偷渡到中國，再將她們以每人20萬元左右的價格進行販賣。據悉，該中介自稱從事時間跨度長，涉及人員多。



內媒《都市現場》臥底直擊緬甸新娘偷渡中國現場。報道指，5月19日，記者與一起前往河南省周口市沈丘縣與偷渡販賣緬甸女子中介碰面，對方帶來了一名「待售」的19歲緬甸女子，交易價格定在20多萬。



中介程某某表示，如果沒相中，他們在安徽肥東同伙家中，還有一名27歲的非頭婚緬甸女子可供挑選。中介團伙鄧某還表示，「她們到邊境需要翻山越嶺走七天七夜山路，在山上喝礦泉水，吃方便面，到安徽都要近1個月，也吃了很多苦。」



記者臥底調查，警方到現場逮捕14名涉案人員。（都市現場）

今年5月中旬，知名打拐志願者上官正義以有「購買意向」為由接觸到了一名中介成員程某某。得知有婚戀需求，程某某表示，其手上恰好有一名剛來中國不到1個月的19歲緬甸女子，如果有意願，可以安排在河南省周口市沈丘縣見面。

收到線索後記者與打拐志願者上官正義一起潛入該中介內部。經都市現場記者調查發現，該中介成員分工明確，以每單20萬元左右的價格進行婚配交易。

今年5月19日，記者與上官正義一起，首先前往河南省周口市沈丘縣與該中介成員碰面。記者發現，與對方約定的一行人中，除了中介成員程某某和一名19歲緬甸女子之外，還有另一名成員鄧某以及4名緬甸籍人員，共計7人到場。

據程某某介紹，他們會根據年齡、外貌、婚史等指標實施差異化定價。「有專門做這個生意的，是偷渡過來的，費用在20多萬元，年輕的、長得好點的就貴一點，年紀大或者二婚的就便宜一點」，程某某說。

他還向都市現場記者透露，5月17日，她到安徽霍山縣參加了一場婚禮，新娘是去年冬天從緬甸偷渡而來，因懷孕才倉促結婚，「這個19歲的姑娘也相了幾個，人也溫順聽話，我們也得挑挑選選，先養養看看……」

記者發現，與對方約定的一行人中，除了中介成員程某某和一名19歲緬甸女子之外，還有另一名成員鄧某以及4名緬甸籍人員，共計7人到場。（都市現場）

中介自擬《收條》規避責任寫「雙方自願結合無人強迫」

為了打消顧慮，程某某還告訴記者，5月12日，與該名19歲女子一同偷渡過來的另一位24歲女子，以22萬的價格成功「出售」。隨後，程某某又向記者提供了一份當時手寫的《收條》。

《收條》內容顯示：雙方自願結合，共同生活，無任何人強迫，現收取男方給與女方彩禮和服務費及其他一切費用合計22萬元整，男方承諾與女方在一起生活一年內，如果女方單方面原因不願意和男方生活或無緣無故離家出走的情況，以上費用退還50%。

如果是男方單方面原因家暴或冷落等其他方式導致女方不願意在男方家生活的情況，以上費用一律不返；男方及其家人一定要注意女方戶籍隱瞞事項，直至生寶寶後方才安全，如因人舉報女方被警方遣返回國，不屬於我方責任，如男方與女方有意回國辦理結婚證或簽證，我方可提供相應途徑辦理費用由男方自理。

《收條》內容顯示：雙方自願結合，共同生活，無任何人強迫。（都市現場）

都市現場記者注意到，該《收條》落款為翁某某，是一位中介頭目。交談中，程某某和鄧某也多次強調：「女方都是奔著過日子去的，只要不打不罵，給點生活費，人是絕對不會跑的，並且體檢各方面也都沒問題。」

據程某某透露，她可以聯繫安徽省六安市轄區的醫院熟人進行婚前檢查。5月22日，程某某向記者提供的一段影片顯示，一名19歲緬甸女子正在當地某醫院冒用她人身份信息進行體檢。

「在小孩沒出世這段時間，你要保護好隱私，只要懷孕了，寶寶一生，任何人舉報都沒事。」程某某說，「萬一被舉報，最多也就是罰罰款，女方哺乳期也不能將其遣返。」

都市現場記者瞭解到，該中介手中目前還有兩名緬甸女子待「出售」，分別為19歲和27歲。

河南省周口市沈丘縣，安徽省六安市、合肥市肥東縣等地有一中介組織將緬甸女子偷渡到中國，再將她們以每人20萬元左右的價格進行販賣。（都市現場）

河南省周口市沈丘縣，安徽省六安市、合肥市肥東縣等地有一中介組織將緬甸女子偷渡到中國，再將她們以每人20萬元左右的價格進行販賣。（都市現場）

中介組織緬甸女子偷渡：入境需走7天7夜山路收取幾千至上萬「服務費」

5月19日，記者隨同程某某又一同來到安徽省合肥市肥東縣某小區，見到了程某某的好友徐某某。

據徐某某介紹，她手中有位剛來不到一周的27歲緬甸女子，曾結過婚。記者注意到，這名女子瘦小、黝黑。對此，另一位中介成員鄧某則表示：「她們到邊境需要翻山越嶺，走七天七夜山路，在山上喝礦泉水、吃方便面，到安徽都要近1個月，也吃了很多苦。」

記者從多名中介口述內容獲悉，該中介偷渡緬甸女子主要採用交叉運輸的方式，即每人5萬元左右的運輸費用，先安排緬甸專門人員進行對接，再徒步運送至緬甸木姐口岸，繞過邊境送至雲南省昆明市，最後安排專人專車將她們送達河南、安徽等地。

這期間所有費用均由中介先行墊付，待與買家達成購買意向後，他們則將這些緬甸女子以20萬到23萬不等的價格進行交易，並簽好《收條》，錄制協議影片。作為下線，則會抽取幾千至上萬不等的「服務費」。

中介5人已合作3年：談成數十對

5月21日，記者從成員翁某某處得知，他們中介5人相互認識，在一起合作已經長達3年，並且他們的交易只收取現金。「在六安這邊成了近10對，去年還加盟了一個叫『喜上眉梢』的婚戀平台」，翁某某說。

中介5人稱已合作3年，談成數十對。（都市現場）

「我們每次不是一個人做事，他們能代表我，我也能代表他們，包括緬甸的那個都是我們的好朋友」，程某某自稱，今年截至目前，自己就收了3位緬甸女子，徐某某也表示，自己今年已成了2個。

此外，記者還發現，「跨國交易」必須在溝通上尋找「幫手」，翻譯也是必不可少的環節。據程某某介紹，緬甸女子白雪（化名）與中國丈夫是正常婚戀並辦理簽證入境，在中國已有10年時間，會說一口流利的中文。此外，程某某的姪媳婦甜甜（化名）也是從緬甸偷渡而來，還是大學畢業，精通漢語、仰光話、英語。而無論是從緬甸找「蛇頭」幫忙偷渡女子入境，再到境內轉運，均由白雪（化名）一手負責操辦。

目前，安徽省六安市公安局警方已介入調查。

河南省周口市沈丘縣，安徽省六安市、合肥市肥東縣等地有一中介組織將緬甸女子偷渡到中國，再將她們以每人20萬元左右的價格進行販賣。（都市現場）

根據有關規定，外國人入境中國的，須持有有效的護照或其他國際旅行證件。中國公民容留、藏匿非法入境、非法居留的外國人，協助非法入境、非法居留的外國人逃避檢查，或者為非法居留的外國人違法提供出境入境證件的，根據《中華人民共和國出境入境管理法》第七十九條規定，將受到拘留、罰款處罰。辦理探親簽證：如果外國人辦理了護照和結婚證，公安機關可以給外國人簽發團聚類的居留證件，外國人就可以以合法的身份居住，常年與家人團聚在一起。

《中華人民共和國出境入境管理法》和有關法律規定，如不辦理相關手續，非法外籍配偶將被依法查處並遣送出境，導致「人財兩空」。如果已將外籍女子娶到家，採取看管、捆綁等限制人身自由的方式，則已觸犯《中華人民共和國刑法》，構成非法拘禁罪；如果在生活期間有毆打、傷害等行為，則構成故意傷害罪。