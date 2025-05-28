台灣兩年累積27宗大陸人偷渡案　官方：不排除系統性操作

近期屢有大陸人士搭橡皮艇偷渡台灣的事件，外界質疑是否有系統性操作。周三（28日），海洋委員會主委管碧玲表示，過去兩年已累積27宗案例，偷渡者來自15個省分，且配備相當模組化，不排除有系統性操作，相關案件檢方偵辦中。



管碧玲認為，以過去兩年來看，共有27宗偷渡案件，分布來源多達15個省分，甚至有非常內陸的省分、一個省來一個，這種分布很難用政治經濟、社會的條件來解釋。她又透露說，偷渡者的說法、偷渡來者的配備相當模組化，因此不排除有系統性操作，一切也都是兩岸灰色襲擾事件中，需要做的防範措施。

管碧玲強調，相關案件檢察官在指揮辦案、海巡署在行政調查中。針對海巡部分，會用最嚴格標準檢視執法過程有無疏失，以及該如何精進，至於檢察官指揮辦案部分，因為偵查不公開，不允許對外說明。

另一方面，有台灣漁船5月20日遭日本扣押經提擔保金後獲釋，大陸外交部23日稱已向日方提出嚴正交涉。管碧玲對此，台灣要宣示釣魚台主權，但在國際之間，主權爭議的執法由兩國協議，因此執法歸執法、主權歸主權。該案件，他們完全按照雙方協議在暫定執法線內、暫定執法線外，發生案件的標準作業程序，過程中都有協助。