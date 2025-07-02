山東艦訪港｜明早入本港水域　離島渡輪停約2小時設免費替代班次

中國國產航空母艦山東艦艦群明早（3日）將駛入本港西部海域，早上該區航道將暫時禁止船隻使入。運輸署今日（2日）公布明日上午約7時20分至9時50分，來往中環至離島和香港仔至南丫島的航線停駛。為疏導繁忙時間的乘客，渡輪營辦商明日上午時段會加強個別航線的服務，並免費離島特別渡輪服務由各受響地點往荃灣西或愉景灣碼頭。



2025年6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦。（微信公眾號＠人民海軍）

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）

山東艦是中國第一艘自主設計的國產航空母艦，屬於4至6萬噸級的中型航母。（央視新聞）

運輸署今日表示，明日上午約7時20分至9時50分，來往中環至長洲、梅窩、坪洲、榕樹灣、索罟灣、愉景灣和馬灣；來往香港仔經北角村至榕樹灣；及來往香港仔至索罟灣（經模達）共九條離島渡輪服務航線將陸續暫停服務。

為疏導繁忙時間的乘客，渡輪營辦商明日上午時段會加強個別航線的服務，包括：

．中環—長洲：（由長洲開出）上午7時加開一班普通船，上午7時15分加開一班高速船，上午7時45的航班提早至上午7時25分；

．中環—榕樹灣：（由榕樹灣開出）上午7時10分加開一班；

．中環—坪洲：（由坪洲開出）上午7時10分加開一班；

．梅窩—愉景灣（經坪洲）：上午7時30分及8時加開由坪洲往愉景灣的航班；

．香港仔—索罟灣（經模達）：（由索罟灣開出）原有航班提早至上午5時40分及上午6時50分；及

．馬灣—中環：（由馬灣開出）上午8時的航班提早至上午7時50分。



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運輸署表示，營辦商明日上午會免費提供以下特別渡輪服務航線，由受影響離島往荃灣西或愉景灣碼頭，共八個來回航班。乘客可於港鐵荃灣西站轉乘屯馬綫或其他路面交通工具，或於愉景灣轉乘居民巴士前往東涌或欣澳及其他目的地：

．長洲—荃灣西：上午7時40分由長洲開出，上午8時40分由荃灣西（荃灣渡輪碼頭）開出；

．長洲—愉景灣：上午8時15分由長洲開出，上午8時55分由愉景灣渡輪碼頭開出；

．坪洲—荃灣西：上午8時40分由坪洲開出，上午9時20分由荃灣西（荃灣渡輪碼頭）開出；

．榕樹灣—荃灣西：上午8時40分由榕樹灣開出，上午9時30分由荃灣西（荃灣渡輪碼頭）開出；

．榕樹灣—愉景灣：上午8時30分由榕樹灣開出，上午9時10分由愉景灣渡輪碼頭開出；

．馬灣—荃灣西：上午8時10分由馬灣開出，上午8時30分由荃灣西（荃灣渡輪碼頭）開出；及

．愉景灣—荃灣西：上午7時45分及8時15分由愉景灣開出，以及於上午8時20分及8時50分由荃灣西（荃灣渡輪碼頭）開出。



運輸署表示，營辦商會加強梅窩、馬灣和愉景灣的巴士服務以疏導乘客，包括：

．加強來往梅窩碼頭至東涌站（新大嶼山巴士3M路線）服務；

．加強來往馬灣（東灣巴士總站）至青衣站（居民巴士NR330路線）服務；

．開辦馬灣至中環二號碼頭的免費巴士服務；

．加強來往愉景灣／愉景灣北至欣澳（居民巴士DB03R／DB03RP路線）服務；

．開辦愉景灣街渡碼頭（稔樹灣登岸處）至欣澳服務（居民巴士DB03R路線特別班次）；

．開辦愉景灣街渡碼頭（稔樹灣登岸處）至中環三號碼頭的免費巴士服務，以接載由坪洲乘街渡往愉景灣出市區的乘客；及

．開辦愉景灣至中環三號碼頭及九龍站的免費巴士服務。



港鐵門明日上午約8時30分至9時加強往來香港站至青衣站的服務；屯馬綫方面，上午繁將加強東涌綫和屯馬綫的服務。東涌綫方面，上午繁忙時段約8時會安排短途特別班次由欣澳站前往香港站忙時段會安排後備列車候命，在有需要時接載乘客由荃灣西站經南昌站轉乘東涌綫前往香港站。港鐵公司同時會加派人手到較繁忙車站協助疏導人流和協助乘客。