山東艦訪港｜李家超形容振奮人心　近距離看英姿可加強民族自豪感

山東艦航空母艦編隊今早（3日）駛入香港海域，特首李家超在歡迎儀式中代表港府和市民，感謝國家對香港的關懷和支持，歡迎海軍山東艦編隊的全體人員來港，更形容為「特別振奮人心」。他指出，山東艦標誌中國海軍於2019年正式處於世界之端，開展國產航母時代，認為市民近距離看到海軍的英姿，感受軍隊的專業優秀，可加強民族自豪感。



航母山東艦艦頭搭載殲-15戰機及直升機。（廖雁雄攝）

航母山東艦艦頭甲板位置搭載直-18預警直升機，可加強航母預警能力。（廖雁雄攝）

回歸28周年及國安法實施5周年 李家超︰這個歷史時刻訪港特別振奮人心

特首李家超今早在昂船洲軍營出席歡迎儀式，他致辭時表示，今年是香港回歸祖國28周年，也是中國人民解放軍進駐香港28周年，亦是《香港國安法》公布實施5周年，認為海軍山東艦編隊在這個歷史時刻訪問香港，特別振奮人心。

國家在2017年首次派出航母遼寧艦訪港，今年為第二次。李家超指出，山東艦為國家首艘自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，他代表香港特區政府和市民，感謝國家對香港的關懷和支持，歡迎海軍山東艦編隊的全體人員來到香港。

航母山東艦艦尾搭載多架殲-15戰機。（廖雁雄攝）

山東艦標誌中國海軍於2019正式處於世界之端

李家超認為，山東艦代表國家國防安全護航高質量發展，標誌中國海軍於2019年正式處於世界之端，開展國產航母時代，而山東艦配合驅逐艦及護衞艦，已圓滿執行多次海事演訓任務，對國家的貿易和航運發展作出重要貢獻，維護國家主權、安全及發展利益。

山東艦訪港讓市民體會國防教育 感受軍隊的優秀

李家超又指，山東艦訪港讓市民身臨其境體會國防教育，近距離看到海軍的英姿，感受軍隊的專業優秀、堅毅精神和無私奉獻，加強市民的民族自豪感。他提到市民得知消息後爭相搶票，三輪預約僅一分鐘全部滿額，

航母山東艦為首艘中國自行研發、設計及建造的航母。（廖雁雄攝）

山東艦親切訪港讓「東方之珠」更放異彩

李家超續指，最近山東艦和遼寧艦兩個航母編隊，遠赴西太平洋開展訓練，「雙航母」到遠洋訓練獨立作戰的能力，充分展示中國人民解放軍「威武文明之師」的風采。

李家超強調，國家海軍現代化艦隊的親切訪港，讓「東方之珠」更放異彩，彰顯國家協助維持世界和地區安全和平的能力和決心，讓香港在一國兩制下作出貢獻。