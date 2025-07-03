山東艦訪港｜軍事迷攜「長炮」　目擊駛經一刻：興奮到驚會爆血管

【山東艦／延安艦／湛江艦／運城艦】山東艦航母編隊今日（3日）駛進香港水域，其中山東艦停泊於維多利亞港西面錨位，訪港5日。大批市民今早於鴨脷洲海怡半島岸邊遠眺航母編隊駛進香港水域，軍事迷姚先生早前到南區實地視察，尋找最佳拍攝地點，又準備了價值近2萬元的攝影鏡頭。



當山東艦進入眼簾的一刻，姚先生形容「我驚自己爆血管啊興奮到」。他認為中國在歷史上經常被其他國家「欺負」，但現時海軍艦隊的裝備及規模，足以證明中國有能力自衛，甚至是保護其他國家。



姚先生帶備了一支長鏡頭及廣角鏡到場拍攝，十分滿意作品。（林遠航攝）

姚先生帶備了一支長鏡頭及廣角鏡到場拍攝，十分滿意作品。（林遠航攝）

家住柴灣的姚先生今早大約7點到場，稱早前數次錯失拍攝中國航空母艦的機會，因此昨日事前已到南區「做功課」，尋找最佳拍攝地點。

他帶備了一支長鏡頭及廣角鏡，價值近2萬元，用作拍攝艦上的飛機、甲板、官兵以及各艘艦船的全貌，又指拍到其中一艘艦上的海軍，以及山東艦與南丫島三支煙囪同框，「乜嘢嘢都影晒」，十分滿意。

目睹山東艦一刻，姚先生形容「我驚自己爆血管啊興奮到」。（林遠航攝）

大批市民今早於海怡半島岸邊遠眺山東艦航母編隊進入香港水域。（鄭子峰攝）

目睹山東艦一刻，姚先生直言「我驚自己爆血管啊興奮到」，認為以往中國總是被「欺負」，但現時有能力保護自己甚至其他國家，「咁你話興唔興奮呀？」他又認為山東艦訪港，代表國家對香港的重視。

美中不足的是，姚先生未能預約到登上山東艦的觀賞票，唯有未來數天到各區尋找不同角度拍攝山東艦。

▼7月3日 市民迎接山東艦訪港▼



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▼7月3日 山東艦航母編隊訪港▼

