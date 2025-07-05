禁餵野鴿｜漁護署第三季推巡邏機械人　AI鏡頭偵測違規行為助執法

《野生動物保護條例》修訂後去年8月1日起生效，禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿，同時提高非法餵飼的最高刑罰，及引入定額罰款機制。漁護署指，據恆常的全港野鴿數量調查發現，今年第一季，於統計地點合共有約12,090野鴿，較上季少約10%，反映新例實施後見成效。



為加強禁餵野鴿的執法，漁護署計劃今年第三季起，在港鐵站出口、私人屋苑公共場所或停車場，引入流動閉路電視系統；並於特定地點設置人工智能巡邏機械人，除宣傳禁餵規定，亦設鏡頭偵測餵飼行為，可即時顯示警告字句，並紀錄違法證據，協助署方人員執法。



漁農處認為野鴿數量減少有賴市民積極舉報以及政府執法行為。（陳穎欣攝）

全港野鴿數量調查涵全港822個地點

為持續檢視禁餵野鴿規定的成效，漁護署去年起委託顧問展開恆常全港野鴿數量調查，範圍覆蓋全港18區，共140個野鴿聚集統計點，合共822個地方，涵蓋署方的野鴿聚集紀錄、滋擾報告及接獲的投訴地點。

調查分兩輪實地視察，第一輪於去年第四季舉行，第二輪則於今年第一季舉行。每輪的考察方法，是派調查員到每個野鴿聚集點，於一天內巡視三次，分別是下午一時、兩時半及四時，屬最多最多野鴿出現的時段。

何漢邦獸醫認為野鴿數量減少，代表他們回歸自然，並不認為影響本港生態。（陳穎欣攝）

今年第一季野鴿統計點數量約1.2萬隻 較上季跌約10%

調查員根據規劃路線，巡視每個統計點，計算並記錄發現的野鴿數量，拍攝照片及記錄其他有關資訊。調查結果顯示，2024年第四季，全港野鴿聚集統計點的野鴿數量約13,520隻；2025年第一季則合計約12,090隻，整體數量下跌約10%。

第一輪調查中，140個野鴿聚集統計點中，有37個有人為餵飼的食物餘渣，佔比約26.4%；至於第二輪調查，則有30個統計點發現有食物餘渣，佔比約21.4%，數量較上一次下跌20%。漁護署表示，野鴿的聚集與其食物供應有明顯關聯性，相信調查反映立法禁止非法餵飼後，有效減少野鴿數量。

人工智能巡邏機械人計劃將於今年內試驗。(陳穎欣攝)

港鐵站出口、私人屋苑停車場等 設流動閉路電視系統監察

目前全港一律禁止餵飼野生動物及野鴿，違規者可被處定額罰款5000元或被檢控，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁1年。

漁農處今年第三季起，推出流動閉路電視系統首階段試驗，監察特定地點非法餵飼野鴿活動。監察點包括地鐵站出口、私人屋苑的公共場所或停車場，預期一年開支約70至80萬。 至於閉路電視數量方面，則未有透露。

巡邏機械人有AI鏡頭 可即時列警告字句

另外，署方亦同步引入人工智能巡邏機械人，配合可自行移動及廣播的功能，於野鴿聚集點重點宣傳禁餵規定。漁農自然護理署動物衞生科何漢邦稱，機械人將設人工智能鏡頭，可辨認人為餵飼的動作和野鴿聚集情況，與可識別吸煙行為的房署屋邨閉路電視鏡頭相似。

何漢邦指，機械人鏡頭可以收集情報或即時作出警告字句，相信對非法餵飼行為有阻嚇性。至於攝錄的影片會否提交予警方執法，他稱，只會用作「約談」疑似違規者，採取足夠證據後，才會採取合適的執法行動，例如發出定額罰款。

漁護署正探討於合適場地作初步試驗，但未有透露地點和設置機械人的數量。何漢邦表示，如試驗成果良好，將考慮進一步擴展應用範圍，「我哋視乎地點和數量，預計每個地點（機械人開支）約2至3萬。」