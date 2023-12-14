漁農業可持續發展藍圖｜政府協助個體戶集約化　業界表示歡迎

環境及生態局今日（14日）發布 《漁農業可持續發展藍圖》，提出不同措施協助漁農業發展成具可持續性，不同業界表示對藍圖表示歡迎，其中集約化，凝聚小型農戶，漁民有助提高收益。



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環境及生態局局長謝展寰表示，政府一直注重漁農業發展，過去兩年施政報告均提出局方應與業界一齊制定藍圖。他指，業界與局方舉辦了超過20場諮詢會，制定一份符合業界期望的藍圖。因此，並非只提供財政援助，更協助科技化、集約化、人才培訓，令香港漁農業可達致可持續發展。

被問到輸入與本地比例時，他指，因為現時本地佔比太低，因而現時討論過於早，不過未來漁農業更蓬勃時，可按情況，調整藍圖策略，以增加本地佔比。

香港漁民團體聯會主席張少強表示，藍圖達到期望，因為以往漁業發展並沒有計劃、目標，「傳統捕魚係無目標嘅。」期望藍圖可以令漁業升級轉型。他又提到，現時香港漁業主要為個人經營，在財力聚集以及轉型上有困難，期望政府協助集約化可以有效為業界帶來更多的利潤。

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新界蔬菜產銷合作社理事馮健忠表示，對藍圖推出感到十分高興，他表示，現時業界主要經營規模較小的農場，若政府協助集約化或集合數個小型農場，能提高產量，令效益增加。他指，藍圖提到協助現代化和科技化令業界可以一直持續發展，現時已盡量機械化，他稱，曾到新加坡參觀使用高科技種植，業界接受使用科技種植，不過需要更多「新血」加入。除此之外，他指，農業亦十分需要政府協助宣傳本地農業。

正經營水耕同時為香港農業聯合會執行董事的梁先生指，樂見政府大力推行「都市農業」，現時設置天台農場時不時會因條例，如僭建受阻，藍圖提到會按農戶需要，檢視進一步簡化申請興建農用構築物時的程序及要求放寬相關面積的規定，有效推動都市農業發展。他又提到，雖然天台農台面積較小，產出量會少，但比起產出量，應注重於高產值農作物，如中藥等。