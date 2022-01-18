政壇諸事町｜漁農署下令殺過千倉鼠　網民留言向「大嘥鬼」算帳

銅鑼灣Little Boss寵物店一名員工感染Delta變種病毒，店內有倉鼠樣本初步對病毒呈陽性反應，漁農署宣布全港34間倉鼠寵物店須即時停業，全港竉物店約1,000隻倉鼠及涉事竉物店的約1,000隻動物，包括龍貓及兔仔，全數人道毀滅，全港嘩然。



在市民熱議漁農署做法之際，環境局吉祥物「大嘥鬼」Facebook專頁發帖，呼籲市民在「虎年」要「惜食」，「生活改運法，珍惜食物無價」，結果引來大批網民留言批評，質問「大嘥鬼」生命何價，「除咗珍惜食物，鬼鬼珍唔珍惜生命？屠殺倉鼠浪費嗎？」



多名網民留言批評「大嘥鬼」不珍惜生命，「倉鼠生命無價」、「咁啲倉鼠呢？佢地都係生命嚟」，也有網民叫「大嘥鬼」問問「老細」動物生命是何價。

不過有關倉鼠的問題，「大嘥鬼」一律沒有回應，也許是因為今次「大嘥鬼」也是「躺着也中槍」。因為殺倉鼠決定由漁農署作出，現行制度下漁農署屬食物及衞生局轄下，不屬環境局管轄範圍。

值得一提的是，來屆政府架構或有變動，政府早前提出政府架構重組方案，若下任特首接受建議，漁農署將撥調至環境及生態局轄下。