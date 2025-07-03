擬設同性伴侶登記制 　曾國衛籲公開言論須深思熟慮　免有害無益

前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，終審法院裁定部份勝訴，頒令要求政府兩年內確立同性伴侶關係替代框架。政制及內地事務局昨（2日）向立法會提交文件，建議設立同性伴侶登記機制，但申請人須已在海外註冊有效的同性婚姻。



岑子杰昨日指，該項要求將為無法負擔的同行伴侶構成困難，無法回應實際需要。政制及內地事務局局長曾國衛回應指，全球有超過30個地區有同性婚姻安排，相信不會造成極大困難。他奉勸一些人士以負責任和深思熟慮態度發表言論，「否則一啲不切實際，甚至會為同行人士帶來不良或不利影響嘅言論，不但於事無補，甚至可能有害而無益。」



曾國衛奉勸一些人士以負責人和深思熟慮態度發表言論，「否則一啲不切實際，甚至會為同行人士帶來不良或不利影響嘅言論，不但於事無補，甚至可能有害而無益。」（羅家豪攝）

海外婚姻註冊規定 曾國衛稱確保關係承諾穩定

立法會政制事務委員會今開會討論同性伴侶登記制度，曾國衛今指，政府要求申請人須在海外登記，是希望確保該對伴侶的關係穩定且具承諾，「否則既不承諾又不穩定，要承認根本無從説起，更遑論賦予特定權利義務？」

他續稱，政府原可根據傳統做法，例如與申請人會面，要求他們提供生活照、共同生活的證明等，但他指相關安排在登記人眼中或造成滋擾，故今次選擇一套「較為清晰，有可供認證準則」的做法。他表示，全世界有超過30個地區和國家已有同性婚姻安排，部份亦提供網上註冊，認為不會對同性伴侶造成很大困難。

曾奉勸想就登記制度發表言論的人士，以負責任及深思熟慮的態度發言，「否則一啲不切實際，甚至會為同行人士帶來不良或不利影響嘅言論，不但於事無補，甚至可能有害而無益。」