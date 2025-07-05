CHIIKAWA特展｜首輪門票開賣半小時售罄　實測系統繁忙難搶飛

【CHIIKAWA/CHiiKAWA DAYS/CHIIKAWA 大型特展/CHIIKAWA 梳士巴利公園】人氣日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展。首輪門票今日（5日）起早上11時在KLOOK開售。



記者實測時發現一到開售時間已無法選擇門票數量，後來疑太多人湧入銷票網，未能正常顯示賣飛畫面。記者再嘗試進入網站時，只餘下少量日子可選擇，約開售半小時後，KLOOK網頁便顯示門票已售罄。



人氣日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展。（KLOOK網頁截圖）

CHIIKAWA DAYS大型特展將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱舉行，為期24日，今日率先在KLOOK提供首兩周（即8月1日至8月17日）的門票預訂；次輪則於下周三（9日）早上11時正開售，提供餘下兩周（即8月18日至8月24日）的門票預訂。

記者在早上11時開售時間嘗試進入KLOOK網頁預訂門票，惟首日（8月1日）的門票已顯示「售罄」。（KLOOK網頁截圖）

記者在選擇其他日期時，已無法選擇門票數量等選項，最後更被網頁指因操作太頻密而被封鎖。（KLOOK網頁截圖）

記者在早上11時開售時間嘗試進入KLOOK網頁預訂門票，惟首日（8月1日）的門票已顯示「售罄」，在選擇其他日期時，已無法選擇門票數量等選項，網頁更一度指因操作太頻密而被封鎖。至於用KLOOK手機應用程式時的情況亦出現同樣情況。

記者用KLOOK手機應用程式時，頁面稱「系統繁忙」，未能成功買飛。（KLOOK網頁截圖）

記者其後再嘗試，發現8月11日及16日的門票仍可選擇，惟一秒之間已出售，約11時30分，即開賣半小時左右，KLOOK便顯示CHIIKAWA DAYS大型特展首兩周的門票已售罄，今次未能預訂門票的狂迷只好等待下周三（9日）早上11時的次輪售票。