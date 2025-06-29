CHIIKAWA特展｜逾百人港鐵站排隊換限量紀念品　粉絲稱收藏不炒賣

日本超人氣漫畫CHIIKAWA大型特展「CHIIKAWA DAYS」將在8月在尖沙咀K11 MUSEA暨海濱舉行。主辦單位AllRightsReserved今（29日）在4個港鐵站，免費派發限量紀念品，有意領取者需事先透過網上登記獲取「整理卷」，每人僅限登記一套，款式隨機發放。有粉絲成功換領心儀角色的紀念品，打算用作收藏之用，稱絕對不會炒賣。



早上11時許，逾百名粉絲到達港鐵柯士甸站等候換領CHIIKAWA免費紀念品。（董素琛攝）

早上11時許，逾百名粉絲到達港鐵柯士甸站等候換領CHIIKAWA免費紀念品。（董素琛攝）

早上11時許，逾百名粉絲到達港鐵柯士甸站等候換領CHIIKAWA免費紀念品。（董素琛攝）

早上11時許，逾百名粉絲到達港鐵柯士甸站等候換領CHIIKAWA免費紀念品。（董素琛攝）

早前網上登記「整理卷」 10分鐘已換領完畢

大型特展「CHIIKAWA DAYS」主辦單位今（29日）在港鐵柯士甸站、九龍站、將軍澳站及太古站，免費限量派發CHIIKAWA派對套裝。套裝分別以3位主角為設計主題，每套均有該角色造型紙帽一枚及「討伐棒」造型氣球一個。領取者需事先在網上登記「整理卷」，每人僅限登記一套，款式隨機發放。

主辦單位指，「整理卷」今月27日11時開始網上換領，10分鐘內已換完。今早11時許在港鐵柯士甸站，過百名粉絲到場等候換領CHIIKAWA紀念品。直至約12時30分，人流逐漸增多，需要按工作人員設置的排隊區域排隊。

譚小姐稱擔心搶不到大型特展門票，故打算於門票發售當日與男朋友一同開着數個網站瀏覽器，增加成功購票的機率。（董素琛攝）

粉絲與男友到不同站點換領 盼取得心儀角色套裝

譚小姐自去年喜歡CHIIKAWA，她今天與男朋友分別登記了於港鐵九龍站及柯士甸站換領角色派對套裝，並於中午12時先到過九龍站換領，「因為想個（抽中心儀角色）機率大啲」。

8月於尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉行的大型特展「CHIIKAWA DAYS」，門票7月5日11時公開發售，名額有限，先到先得。譚小姐擔心搶不到門票，打算當日與男朋友一同開着數個網站瀏覽器，增加成功購票的機率。除了參觀特展外，她還計劃購買香港獨家發售的「飲茶」造型吊飾。

許小姐與丈夫分別換到Chiikawa（吉伊卡哇）及Usagi（烏薩奇），感到心情興奮。（董素琛攝）

有人成功換領心儀角色的款式

許小姐與丈夫今早約11時到達港鐵柯士甸站，他們分別登記11時與11時15分場次換領紀念品。她笑言已換到最想換領角色的款式，分別是CHIIKAWA（吉伊卡哇）及Usagi（烏薩奇）。

許小姐稱，在登記領取「整理卷」當日準時瀏覽網上換領平台，「想再撳第三張都冇」。她向記者展示掛在袋上的CHIIKAWA公仔，指花費逾百元購買。被問及會否炒賣派對套裝，她指「呢個好難喎」。

阿賢說自去年起喜歡CHIIKAWA，至今已花費數千元在購買角色的相關產品上。（董素琛攝）

粉絲：絕不炒賣套裝

阿賢今早約11時到達港鐵柯士甸站，他登記了11時15分的換領場次。他說，已換領到心儀角色Hachiware的套裝，稱喜歡此角色的原因是「因為佢暖男、可愛，成日幫助CHIIKAWA」。

他打算將派對套裝帶去於8月舉辦的大型特展，其後會用作收藏，絕不會用作炒賣。他說自去年起喜歡CHIIKAWA，至今已花費數千元在購買角色的相關產品上。

主辦單位安排了於6月29日在太古、將軍澳、九龍、柯士甸4個港鐵站，及7月5日展前預熱活動，免費派發以三款主角為設計的派對套裝。（AllRightsReserved提供）