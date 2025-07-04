CHIIKAWA特展｜首輪門票明早11時KLOOK開售　一文看清購票方法

【CHIIKAWA/CHiiKAWA DAYS/CHIIKAWA 大型特展/CHIIKAWA 梳士巴利公園】人氣爆燈的日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日大型特展。首輪門票明日（5日）起早上11時在KLOOK開售，提供首兩周（即8月1日至8月17日）的門票預訂；次輪則於下周三(9日)早上11時正開售，提供餘下兩周（即8月18日至8月24日）的門票預訂。



門票將分為「一般門票」及「特典套裝」，每張有效門票可參觀全部三個展區，以及享有一次進入「持票人店」的購物體驗。一文看清活動資料、購票方法、以及門票種類。



(主辦單位提供)

CHIIKAWA｜兩大活動：7.5展前預熱、8.1至8.24大型特展

「CHiiKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日舉行，共展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及呈現多個經典漫畫場景。展覽分為三大收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，當中更設香港「飲茶」限定系列，多個角色將化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型。

7月5日開賣首日，尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行展前預熱活動「開賣慶典」，設置立牌藝術裝置，亦重現漫畫其中四大主題「衣、食、住、行」。早前已預先登記獲得「整理券」之人士，可於中午12時起向在場工作人員索取免費限量派發的CHIIKAWA派對套裝。

▼ 7月5日 開賣慶典 ▼



CHIIKAWA｜特展三大展廳

展廳一：室內展廳「CHIIKAWA的可愛全日常」 K11 MUSEA地下MUSE EDITION



從「食」、「住」、「行」到日常小冒險——走進吉伊卡哇的家、挑戰討伐任務、還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間。室內展廳呈現多個經典場景，包括：網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

展廳二：戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」K11 MUSEA 6樓雕塑公園



走進超巨大食物之森，展示CHIIKAWA世界中的美食。

展廳三：戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」K11 MUSEA 地下 Promenade



從「特別造型全集中」的展區，窺探CHIIKAWA多變的造型：巨型充氣雕塑、超人氣名場面重現、角色限定造型一次集結。

CHIIKAWA｜購票方式：分兩時段Klook公售

門票將分為兩個時段在Klook公售，會場不設門票銷售：首輪將於7月5日早上11時正開售，提供首兩周（即8月1日至8月17日）的門票預訂；次輪則於7月9日早上11時正開售，提供餘下兩周（即8月18日至8月24日）的門票預訂。

開放時段：

．周一至周五：早上10時20分至晚上10時正（晚上8時40分為最後入場）



．周六至周日：早上10時正至晚上10時正（晚上8時40分為最後入場）



每小時分三個時段入場，每節相隔20分鐘，舉例上午11時正、11時20分、11時40分，如此類推。每節名額有限，先到先得。

門票將分為兩個時段在Klook公售，會場不設門票銷售：首輪將於7月5日早上11時正開售，提供首兩周（即8月1日至8月17日）的門票預訂；次輪則於7月9日早上11時正開售，提供餘下兩周（即8月18日至8月24日）的門票預訂。(主辦方提供)

每小時分三個時段入場，每節相隔20分鐘，舉例上午11時正、11時20分、11時40分，如此類推。每節名額有限，先到先得。(主辦方提供)

CHIIKAWA｜兩大門票種類

門票將分為「一般門票」及「特典套裝」，每張有效門票可參觀全部三個展區，以及享有一次進入「持票人店」的購物體驗。

「一般門票」：隨機派發八款其中一款角色名牌吊飾，但不包括睡衣派對款。4至11歲的票價為150元；12歲或以上的票價為180元。

「特典套裝」：涵蓋「一般門票」、隨機一款RFID發光討伐棒、一套9款角色名牌吊飾（包括睡衣派對款）。票價為420元。

門票將分為「一般門票」及「特典套裝」，每張有效門票可參觀全部三個展區，以及享有一次進入「持票人店」的購物體驗。(主辦方提供)

門票將分為「一般門票」及「特典套裝」，每張有效門票可參觀全部三個展區，以及享有一次進入「持票人店」的購物體驗。(主辦方提供)

門票將分為「一般門票」及「特典套裝」，每張有效門票可參觀全部三個展區，以及享有一次進入「持票人店」的購物體驗。(主辦方提供)

「CHiiKAWA DAYS」大型特展

收費展區日期：8月1日（五）至8月24日（日）



時間：

．周一至周五：早上10時20分至晚上10時正（晚上8時40分為最後入場）

．周六至周日：早上10時正至晚上10時正（晚上8時40分為最後入場）



展覽地點：尖沙咀K11 MUSEA MUSE EDITION



票價

．一般門票：150元 (4至11歲) / 180元 (12歲或以上) / 特典套裝：420元

