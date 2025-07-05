啟德賀回歸燈飾展突提早清場　楊永杰：一號風球工程師建議拆除

自周一起在啟德車站廣場設置的賀回歸燈飾展，早前因九龍城寨展品用色過於鮮艷，被街坊批評似紙紮，曾引起熱議。但有街坊發現，原定展期至周日（6日）的展品，昨日卻突然不翼而飛，懷疑被提早清場。九龍中立法會議員楊永杰接受《香港01》訪問時證實，因天文台昨日發出一號戒備信號，根據註冊工程師建議，在無法加固的情況下，決定清除展品，暫未有再展出的計劃。



啟德車站廣場6月30日起設燈飾展。（董素琛攝）

九龍城區各界慶典委員會在6月30日至7月6日在啟德站旁空地舉辦慶回歸燈飾展，分5個主題及由5個裝置代表。（董素心攝）

位於啟德車站廣場的「九龍城區慶祝香港回歸祖國28周年燈飾展」，自周一傍晚起展出，展期原定至明日（6日），因為該些裝置用色過於鮮艷，太有「現代感」，曾被批評似紙紮品，一度引起熱議，亦吸引不少市民專程前來觀賞。

不過，有街坊昨日行經時，發現該些展品全部突告不翼而飛，連原本圍着展品的「鐵馬」都已被收走，懷疑提早清場。

九龍中立法會議員楊永杰向《香港01》表示，根據其註冊工程師的文件，在一號戒備信號生效時需為展品作加固工程或移除，以確保安全。由於天文台昨日發出一號戒備信號，且預計至少維持至今日中午，他們團隊昨在安排工程師檢查後，發現無法為燈飾進行加固，於是決定清拆，提早結束展期。

至於日後會否再展出，楊永杰稱目前未有再展的計劃及安排，展品正存放在貨倉。早前有市民批評燈飾有如「紙紮品」，他表示不再作評論，但認為燈飾已達成預期中的效果。

九龍城區各界慶典委員會在6月30日至7月6日在啟德站旁空地舉辦慶回歸燈飾展。

該燈飾展由九龍城區各界慶典委員會舉辦、九龍社團聯會合辦，於6月30日至7月6日在啟德車站廣場舉行。楊永杰早前接受《香港01》訪問時指，展品是由一名內地藝術家耗時一個月、花費約38萬元製成，沒有政府資助，也非區會撥款，「由自己團體承擔、一蚊公帑都冇用過」。

【2025年6月30日 啟德燈飾展晚上首度亮燈】

