IB放榜｜聖保羅男女中學狀元擬讀醫　美留學政策不穩無礙榜眼赴美

IB國際文憑試今日（6日）放榜，各校陸續公布成績，其中聖保羅男女中學有1人考獲45分成為「狀元」，8人考獲44分。計劃就讀醫科的狀元勞雯懿指，她已獲中大、港大及一些英國院校錄取，正考慮留港抑或赴英升學。無論在哪裏升學，她說將來都一定會在香港執業，幫助本地有需要的病人。



美國政府一度禁止哈佛大學錄取國際生，更曾經暫停外國學生簽證預約。多名榜眼表示對當地政策不時改動感到擔心，目前申請簽證的過程仍然順利，不會影響赴美升學意願。



IB國際文憑試今日（6日）放榜，聖保羅男女中學有1人考獲45分，8人考獲44分。（賴卓盈攝）

IB國際文憑試今日（6日）放榜，聖保羅男女中學有1人考獲45分，8人考獲44分。（賴卓盈攝）

已獲港大、中大錄取 正考慮留港或赴英

考獲45分滿分的狀元勞雯懿對成績感驚喜，目前已獲中大、港大以及部分英國院校錄取，她會根據不同院校的海外交流機會、近年成就及深造機會等因素再作決定。無論在哪裏升學，她說未來都必定在香港做醫生，幫助香港有需要的病人。

勞雯懿的醫生夢源自中四時參加一個善終服務的義工活動，看到醫生除了醫治病人身患，更會與他們談天和提供精神支持。即便部分病人已身患絕症，醫生會陪伴他們走最後一段路，令她深受感動，遂立志成為醫生。

計劃就讀醫科的狀元勞雯懿指，她已獲中大及港大錄取，正考慮在港或赴英升學。（賴卓盈攝）

感激同學並肩作戰 平日定期複習以獲佳績

近日一個由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」引起病人私隱權、使用AI等爭議。勞表示沒仔細留意事件，但她認為目前AI在版權等方面仍具爭議性， 相信每個比賽都會設立相關規則應對。

讀書心得方面，她指平時會做筆記、定期複習，並規劃好時間，確保有充分休息。她感謝一眾同學，指有他們並肩作戰，令她不會感到孤單。

有不少榜眼有意到海外升學。（賴卓盈攝）

美國留學政策不穩定 無減赴美意欲

除了勞雯懿，亦有不少榜眼有意到海外升學。近日哈佛大學一度被禁止招收國際生，辦理簽證亦有傳加強對香港人的審查，有打算到美國升學的榜眼感到擔心，但目前申請簽證順利，不會因此影響赴美升學意願。

聖保羅男女中學今屆共有 59 位聖保羅學生應考IB，當中 32 位取得 43 分或以上佳績。