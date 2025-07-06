IB放榜｜狀元要得甚麼成績？　評分與DSE不同　疫情年曾誕130狀元

【IB放榜/IB狀元】國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，本港將誕生多少名「狀元」料成焦點。IB計分法與本港DSE中學文憑試完全不同，IB課程共有6科，每科最高可得7分，另論文部分可得3分，即得45分可成為「狀元」，44分為「榜眼」，43分為「探花」，較高水平的大學通常要求學生取得30至40分總分。



本港去年至少有33人取得45分成為「狀元」，其中英基學校協會旗下7間屬校佔17人，是全港最多。新冠疫情期間情況稍有不同，2021年及2022年曾分別錄得130名及93名狀元，疫後回復「正常」，但仍維持佔同年全球IB狀元約一成。



2024年英基學校協會在有17位學生滿分成為狀元。其中14位在7月7日一同見傳媒。（資料圖片／鄭子峰攝）

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6個科目及論文滿分45分 頂尖大學通常要求38分或以上

國際文憑大學預科課程（IBDP）是兩年制的大學預科課程，為16至19歲的學生而設，學生需要應考6個不同範疇的科目，包括兩種語言、數學、個人與社會、科學和藝術，並完成三大項目：知識理論 （TOK）、延伸論文（EE）和創意、行動與服務（CAS）。

IB與DSE「一試定生死」模式不同，採用持續評核方式。6個科目每科得分由1至7分，6分（表現出色，顯示對課程有全面透徹的理解）或7分（表現非常好，表示對課程有強烈的理解）屬於優良成績。6科滿分為42分，知識理論 （TOK）及延伸論文（EE）可獲另外3分，因此取得45分滿分為「IB狀元」，44分為「榜眼」，43分為「探花」。

要獲得IB文憑，學生至少需要獲得24分；頂尖大學通常要求38至40分以上，有些甚至要求42分以上，甚至45分滿分。

2024年拔萃男書院今屆IB考試放榜誕生4名狀元（滿分45分）、7名榜眼（44分）和17名探花（43分）。（資料圖片／黃浩謙攝）

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推DSE後直資名校紛紛開辦IB課程 學生可循非聯招報讀本地大學

全球有超過150個國家或地區有學校開設IB課程，是認受性最高的學制之一；教授IB課程的教師需經培訓考核，學校也需獲國際文憑組織（IBO）認證。除了國際學校外，自從本港推行DSE中學文憑試後，愈來愈多直資名校開辦IB課程，學校會較同校修讀DSE的學生為高；由於IB課程並非本地課程，官津學校無法開辦IB，只有私校及直資才可。

讀IB除了可報讀外地大學，學生也可循非聯招（Non-JUPAS）途徑報讀本地資助大學。傳統「神科」要求不低，其中港大及中大醫科分別要求取得43分及42分或以上，過去曾發生搶狀元事件。

去年至少誕33狀 英基學校協會佔一半 港狀元人數佔全球約一成

本港去年有36間學校開辦IB課程，共有2,406位學生應考，當中至少有33人取得滿分成為「狀元」，英基學校協會旗下7間屬校佔17人，是全港最多；其次是拔萃男書院，佔4人。

在新冠疫情期間，由於不時停課，影響評核，本港因而受惠，2021年曾破紀錄誕下130名狀元，佔當年全球IB狀元11%，到2022年減少至93名，佔全球14.5%；不過疫情後「復常」，2023年港產IB狀元降至23名，但比率仍佔全球12.8%。國際文憑組織（IBO）去年起不再公布各地區狀元佔全球比率。

2024年IB放榜，商台主持森美的女兒梁曦童（左二）考獲44分，成為聖保羅男女中學當屆榜眼。(資料圖片／洪芷菁攝）

森美女兒梁曦童(中排左一)與聖保羅男女中學IB狀元及榜眼合照。(洪芷菁攝）

2024年IB放榜，聖保羅男女中學誕生1名狀元及11位榜眼。（洪芷菁攝）

右起：黎皓月、馬睿媛、梁曦童、茅凱淇、顏靖忻、譚俊琛、莊桌熙、李勇樂、官有謙、阮敬滔、姚永進。(洪芷菁攝）

2024年IB放榜，保良局屬校蔡繼有學校林嫣(右三)考獲45分及成為滿分狀元。（保良局提供）