歌唱導師林俊一涉非禮多男　事主C被摸仍上堂　跟被告有演出機會

歌唱導師林俊一涉藉歌唱課堂非禮多名男子案，事主C今（7日）出庭作供，案情指被告曾以「音頻治療」為由，要C脫衣服，並摸及拍其下體。辯方盤問C時，指C在事發後仍繼續上被告的課，亦沒有抗拒被告的身體接觸，C承認被告可為他帶來更多演出機會，又指被告曾讚他比其他學生有資質，故讓他繼續隨他練習，他覺得被告是其啟蒙老師，相信可有更多出頭機會。至於身體接觸，C稱可接受如搭膊頭及握手等，但觸及私處則不能接受。



被告林俊一（38歲，歌唱導師），被控17項猥褻侵犯罪及3項普通襲擊罪，指他於2019年2023年間，分別於長沙灣順利商業大廈、葵涌豪華工業大廈及長沙灣昌發大廈，兩度猥褻侵犯男童X及多次非禮或襲擊另外9名男子。

被告林俊一。(被告facebook截圖)

C曾遭被告摸及拍攝下體

控方開案陳詞指出，在2021年3月1日，被告以「音頻治療」為由，聲稱此治療可能對C的發聲有幫助，在C同意後，指示他脫去衣服，摸及拍攝其陰莖並說：「你嘅啫啫仔好得意。」

辯方指被告與C曾不同表演

事主C今（7日）接受辯方盤問，辯方指出，在案發後3日，C已經與被告一起演出，其後更有一起上船表演。辯方呈上二人的合照指出，C的左手甚至貼著被告的頸部，亦面帶笑容。辯方質疑，C在案發後仍沒有抗拒與被告的身體接觸，C解釋，他可接受如搭膊頭及握手等身體接觸，惟觸及私處則不能接受。

覺被告是啟蒙老師

C續指出，案發後仍有報讀被告課堂，是因為已經付款，不想浪費金錢，其次被告可為他帶來演出機會，而且被告認為他比其他學生有資質，讓C繼續跟隨他練習，令他覺得被告是其啟蒙老師，跟著被告學習唱歌可有更多的學習及出頭機會。

被告體諒不能每月付學費

辯方質疑，C非一次過付款，故不存在因已交學費而需要「焗上堂」的說法。C解釋，因為他非每月定期付款，而是有錢時才能支付學費，被告亦體諒他無法每月繳費，他早前一次過支付了約3000元的學費，被告則會按堂數扣除。

沒要求要做甚麼才有演出機會

C亦同意，被告從來沒有要求他要做甚麼，才能擁有更多的演出機會，亦沒有要求C要進行音頻治療。

案件編號：DCCC234/2024